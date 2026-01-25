Malberg startet mit 4:1-Sieg Coach Florian Hammel ist mit erstem Test sehr zufrieden Moritz Hannappel 25.01.2026, 11:04 Uhr

i Burim Blakaj, der im vergangenen Jahr lange mit einer Knieverletzung ausfiel, erzielte das zwischenzeitliche 4:0 im ersten Testspiel des Jahres der SG Malberg. Jürgen Augst/jogi. Jürgen Augst

Zwischen der Gruppenphase und der Finalrunde beim Hachenburger Pils-Cup nutzte der Bezirksliga-Zweite SG Malberg den Samstag für ein erstes Testspiel unter freien Himmel im Jahr 2026. Mit dem Auftritt war Trainer Florian Hammel sehr zufrieden.

Für viele Vereine aus dem Fußballkreis Ww/Sieg fiel in der vergangenen Woche der Startschuss in dei Wintervorbereitung. Abgerundet wird die beim Großteil mit der Teilnahme am Hachenburger Pils-Cup in Hachenburg. Das gilt auch für die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen.







