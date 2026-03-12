Eigentlich sollte Christoph Binot den Bezirksligisten SG St. Katharinen/Vettelschoß noch bis Saisonende trainieren. Doch nun trennen sich die Wege vor dem Heimspiel gegen den TuS Montabaur. Der Nachfolger von Binot steht bereits fest.
Christoph Binot ist nicht mehr länger Trainer der SG St. Katharinen/Vettelschoß. Der Tabellenzwölfte der Fußball-Bezirksliga Ost und der Coach haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt. Dies bestätigte Dirk Schommers, einer der Sportlichen Leiter der Kombinierten, die am vergangenen Wochenende eine 1:4-Niederlage bei der TuS Burgschwalbach hatten hinnehmen müssen.