Vor dem Spiel gegen Montabaur
Christoph Binot verlässt SG St. Katharinen vorzeitig
Christoph Binot ist nicht mehr länger Trainer der SG St.Katharinen/Vettelschoß. Er hat sein Amt beim Tabellenzwölften mit sofort
Christoph Binot ist nicht mehr länger Trainer der SG St.Katharinen/Vettelschoß. Er hat sein Amt beim Tabellenzwölften mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt.
Thomas Jäger

Eigentlich sollte Christoph Binot den Bezirksligisten SG St. Katharinen/Vettelschoß noch bis Saisonende trainieren. Doch nun trennen sich die Wege vor dem Heimspiel gegen den TuS Montabaur. Der Nachfolger von Binot steht bereits fest.

Lesezeit 2 Minuten
Christoph Binot ist nicht mehr länger Trainer der SG St. Katharinen/Vettelschoß. Der Tabellenzwölfte der Fußball-Bezirksliga Ost und der Coach haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt. Dies bestätigte Dirk Schommers, einer der Sportlichen Leiter der Kombinierten, die am vergangenen Wochenende eine 1:4-Niederlage bei der TuS Burgschwalbach hatten hinnehmen müssen.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport