Westerburg strebt Maximum an Christian Hartmann lobt Niederroßbachs gute Mischung Moritz Hannappel 20.08.2026, 14:22 Uhr

i Niederroßbachs Lasse Elias Theis (in Orange im Zweikampf mit Weitefelds Benjamin Becker) und seine Mitspieler werden sich auch im Derby gegen eine physisch starke SG Westerburg auf intensive Zweikämpfe einstellen müssen. Jürgen Augst/byJogi

Beide Trainer äußern sich vor dem Derby an der Hessenstraße voll des Lobes über den Gegner. Beide Coaches und die Teams freuen sich auf ein intensives Derby, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen wittern.

Am Samstag, 15.30 Uhr, treffen sich zwei ehemalige Rheinlandligisten zum Aufeinandertreffen an der Niederroßbacher Hessenstraße zur klassischen Bundesliga-Konferenz-Anstoßzeit. Wenn die heimische SG Hoher Westerwald (7. Tabellenplatz) die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (6.







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