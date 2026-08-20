Beide Trainer äußern sich vor dem Derby an der Hessenstraße voll des Lobes über den Gegner. Beide Coaches und die Teams freuen sich auf ein intensives Derby, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen wittern.
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Am Samstag, 15.30 Uhr, treffen sich zwei ehemalige Rheinlandligisten zum Aufeinandertreffen an der Niederroßbacher Hessenstraße zur klassischen Bundesliga-Konferenz-Anstoßzeit. Wenn die heimische SG Hoher Westerwald (7. Tabellenplatz) die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (6.