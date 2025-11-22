Malberg nicht zwingend genug Cano Cifuentes schießt Betzdorf zum Derbysieg 22.11.2025, 18:45 Uhr

i „Derbysieger, Derbysieger": Zusammen mit den eigenen Fans bejubelte die SG 06 Betzdorf nach dem Spiel den 0:1-Auswärtserfolg im Spitzenspiel bei der SG Malberg. Moritz Hannappel

Vor 550 Zuschauern sicherte sich die SG 06 Betzdorf in Malberg einen Auswärtsdreier im Spitzenspiel, das den Zuschauern einiges schuldig blieb. Als die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal alles mobilisierten, wurde die Stimmung heißer.

Sie mobilisierten noch einmal alles, sie rannten an, die SG Malberg versuchte es. Doch am Ende war immer ein Betzdorfer Abwehrbein oder Kapitän Christoph Thies im Tor zur Stelle. Und so blieb es vor 550 Zuschauern beim 0:1-Auswärtssieg der SG 06. Rechtsverteidiger Oliver Cano Cifuentes hatte in der 29.







