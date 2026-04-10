SG Betzdorf beim TuS Montabaur Caglayan spricht vom ersten von sieben Endspielen Marco Rosbach 10.04.2026, 10:47 Uhr

i In der Hinrunde musste Montabaurs Torwart Niclas Fasel gegen Betzdorf dreimal hinter sich greifen. Überhaupt gab es für die Kreisstädter in den vergangenen beiden Jahren nicht viel zu erben gegen die SG 06. Manfred Böhmer/balu

Kein eigenes Tor, keine Punkte: Seit Markus Kluger den TuS Montabaur trainiert, gab es für sein Team nichts zu erben, wenn es gegen die SG 06 Betzdorf ging. Das soll sich am Sonntag ändern. Doch die Gäste haben im Titelrennen nichts zu verschenken.

19 Siege aus 23 Spielen in der Bezirksliga Ost stellen für Markus Kluger „eine beeindruckende Bilanz“ dar. Aber auch über Zahlen und Fakten hinaus ist der Trainer des TuS Montabaur voll des Lobes, wenn es um die SG 06 Betzdorf geht, die am Sonntag (14.







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