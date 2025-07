Der frisch gebackene Verbandsligist VfR Limburg 07 erwies sich für Bezirksligist TuS Burgschwalbach als eine Nummer zu groß. Der Außenseiter vom Märchenwald musste sich am traditionsreichen Stephanshügel mit 1:8 (1:4) geschlagen geben. „Es ist der zu erwartende Klassenunterschied deutlich geworden. Wir haben uns 60 Minuten lang ganz gut verkauft, mussten aber am Ende nach intensiven Trainingseinheiten dem Kräfteverschleiß Tribut zollen. Allerdings muss ich sagen, dass wir im Training Vollgas gegeben und keinerlei Rücksicht auf diesen Test genommen haben und nur drei Wechseloptionen hatten. Die 07er hingegen konnten acht frische Leute bringen“, so TuS-Trainer Timo Wimmer. „Unsere Jungs haben gegen starke Limburger gesehen, wo sie noch hinkommen können.“

Im taktischen Bereich wartet auf Wimmer und seinen Assistent Tim Heimann noch jede Menge Arbeit. Taktisch verordnete der neue Coach seinen Rot-Schwarzen ein „abwartendes“ 4:2:3:1. „Trotz der klaren Niederlage war es ein guter Test. Die Vorgaben wurden jedenfalls besser eingehalten als zuletzt in Oberbrechen. Allerdings führten im ersten Durchgang individuelle Fehler zu zwei, drei Gegentoren“, so der erfahrene Coach. „Gerade unsere jungen Wilden kennen nur eine Richtung – nach vorne.“ Da muss das Trainerteam den Talenten in Sachen Defensivarbeit noch Grundlegendes vermitteln, um für kommende Aufgaben gut gewappnet zu sein.

Dass es am Ende gegen die Rothosen vom Stephanshügel, in deren Reihen nicht nur Wimmers Sohn Philipp, sondern auch der frühere Burgschwalbacher Justin Heimann stand, dann doch so deutlich wurde, lag maßgeblich an fehlenden Körnern. Daher gibt Wimmer nach einer Einheit am Freitag übers Wochenende frei. Dann steht Regeneration an.

Die Torfolge: 1:0 André Nemirowitsch (18.), 2:0 Colin Schmitz (23.), 2:1 Kevin Siekmann (27.), 3:1 Simon Neugebauer (43.), 4:1 Viktors Geraskins (45.+1.), 5:1 Mohammad Reza Kazerooni (65.), 6:1 Aaron Meuser (72.), 7:1 Soltan Qurbani (86.), 8:1 Amar Catovic (88.).