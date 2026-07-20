2:3-Niederlage im Testspiel Burgschwalbacher verlieren nach zweimaliger Führung Stefan Nink 20.07.2026, 13:15 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In knapp zwei Wochen wird’s für die Fußballer der TuS Burgschwalbach ernst. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, um noch an diversen Stellschrauben zu drehen, um für anspruchsvolle Aufgaben im Pokal und Bezirksliga gewappnet zu sein.

In der Vorbereitung auf die am 2. August mit dem Rheinlandpokalspiel gegen den Ligakonkurrenten SG Niederroßbach beginnende Pflichtspielrunde musste sich Fußball-Bezirksligist TuS Burgschwalbach am heimischen Märchenwald dem hessischen Kreisoberligisten SG Vilmar/Arfurt/Aumenau trotz 1:0-Pausenführung am Ende mit 2:3 geschlagen geben.







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