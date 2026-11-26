Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost hält die TuS Burgschwalbach zwar denkbar schlechte Karten in Händen, aber einfach so abschenken werden die Rot-Schwarzen den Rest der Runde garantiert nicht.
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Während die TuS Burgschwalbach nach bisher äußerst suboptimal gelaufener Runde in der Fußball-Bezirksliga Ost bereits mit gefühlt eineinhalb Beinen in der A-Klasse steht, sollte man die aktuell an Position sechs geführte SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, die noch das Nachholspiel gegen Schlusslicht SG Müschenbach/Hachenburg in der Hinterhand hat (ist für Mittwoch, 2.