Als „Schritt in die richtige Richtung“, bewertete Tim Heimann, zusammen mit Timo Wimmer Coach des Fußball-Bezirksligisten TuS Burgschwalbach, den Auftritt ihres Teams beim hessischen Gruppenliga-Aufsteiger SC Offheim, das die Kicker vom Märchenwald mit 3:2 (2:2) zu ihren Gunsten entschieden und sich zur Freude ihrer Trainer gegenüber dem eher als durchwachsen zu bezeichnenden Auftritt in Heringen (1:3) gehörig steigerten. „Das war ein Achtungserfolg gegen verstärkte Offheimer“, so Heimann.

Lauter und Simon Biebricher bilden solide Innenverteidigung

Obwohl die Mannen von der Aar personell jonglieren und den einen oder anderen nicht auf angestammter Position aufbieten musste, überzeugten die Burgschwalbacher bei den „Bären“. Janosch Lauter und Simon Biebricher bildeten eine solide Innenverteidigung. Die TuS stand kompakt und schaffte es nach vorne immer wieder Nadelstiche zu setzen. Einer dieser Angriffe führte zum frühen 0:1. Nach einem Foul am pfeilschnellen A-Junioren Finn Altenhofen brachte Julian Ohlemacher die Gäste per Strafstoß in Führung (8.). Ahmet Emir Cigci egalisierte nach einer Eckenvariante der Offheimer mit einem Strahl von der Strafraumkante. Der Ball prallte unhaltbar für Keeper Sören Müller von der Unterkante der Latte in die Maschen (16.). Luca Miguel Krugel legte nach Ohlemachers Vorarbeit nach einem Gestochere per Flachschuss für die Rot-Schwarzen erneut vor (40.). Doch schon im Gegenzug stellte der vom TuS Gückingen nach Offheim gewechselte Flachter Johannes Moog nach einem sehenswerten Diagonalpass mit dem Tor zum 2:2 alles wieder auf Null.

Ohlemacher überwindet Laux aus spitzem Winkel

TuS-Schützenkönig Ohlemacher war es dann vorbehalten mit dem 2:3 den Torreigen schon recht früh zu beenden. Nach Steckpass Kevin Siekmanns bewies Ohlemacher einmal mehr seinen ausgeprägten Torriecher und überwand den Hessenliga erfahrenen SCO-Schlussmann Raphael Laux mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel (50.).

Am Samstag wartet ab 14.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Rheinlandligisten TuS Immendorf ein weiterer Härtetest auf die TuS.