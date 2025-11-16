Burgschwalbach zeigt Ahrbachs Defizite deutlich auf

Kurz vor und kurz nach der Pause zeigte sich, warum die SG Ahrbach als abgeschlagenes Schlusslicht der Bezirksliga Ost dasteht. Die Gäste aus dem Taunus zogen davon und sorgten so frühzeitig für klare Verhältnisse.
Allmählich wird es finster im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost für die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Zum Ausklang der Hinrunde gab es beim 3:7 (1:3) gegen die TuS Burgschwalbach eine deutliche Abfuhr. Indes feierten die Gäste ohne ihren erkrankten Trainer Timo Wimmer ihren ersten enorm wichtigen Dreier in der Fremde, der sie in der Tabelle wieder atmen lässt.