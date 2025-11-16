Nach 3:7 sieht’s übel aus Burgschwalbach zeigt Ahrbachs Defizite deutlich auf Rolf Schulze 16.11.2025, 21:13 Uhr

i Nach Jannik Sturms (in Weiß) Anschlusstreffer zum 1:2 keimte ein wenig Hoffnung bei der heimischen SG Ahrbach auf, am Ende siegten Kevin Siekmann (am Ball) und der TuS Burgschwalbach aber deutlich. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Kurz vor und kurz nach der Pause zeigte sich, warum die SG Ahrbach als abgeschlagenes Schlusslicht der Bezirksliga Ost dasteht. Die Gäste aus dem Taunus zogen davon und sorgten so frühzeitig für klare Verhältnisse.

Allmählich wird es finster im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost für die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Zum Ausklang der Hinrunde gab es beim 3:7 (1:3) gegen die TuS Burgschwalbach eine deutliche Abfuhr. Indes feierten die Gäste ohne ihren erkrankten Trainer Timo Wimmer ihren ersten enorm wichtigen Dreier in der Fremde, der sie in der Tabelle wieder atmen lässt.







