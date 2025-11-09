Ohne Automatismen keine Punkte Burgschwalbach unterliegt Malberg trotz eigener Führung Thorsten Stötzer 09.11.2025, 22:26 Uhr

i Burgschwalbachs Simon Biebricher (am Ball) muss sich beeilen, es naht der Malberger Torschütze zum Ausgleich Justin Nagel. Thorsten Stötzer

„Wenn man oben mitspielen will, muss man auch solche Spiele gewinnen“, sagte Malbergs Trainer Florian Hammel nach der Partie. Der Auftritt seiner Mannschaft war nicht der beste, aber am Ende stehen wieder drei Punkte für den Absteiger.

Ein öffnender Pass Mica Schramms und eine scharfe Hereingabe Martin Fiedlers, die Julian Ohlemacher knapp verpasst. Dann kommt der Burgschwalbacher Stürmer in der Nachspielzeit doch zu einem Abschluss, aber Nick Hammel im Gäste-Tor pariert. Spannende Momente noch einmal am Stellweg, aber wieder nichts Zählbares.







