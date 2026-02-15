TuS schlägt auch Beuerbach 
Burgschwalbach setzt starke Testspielserie fort
Beim Test gegen Beuerbach erhöhte Burgschwalbachs Fynn Ande Altenhofen (rotes Trikot, hier im Zweikampf mit Nils Wedekind) kurz vor Schluss auf 3:1.
Andreas Hergenhahn

Die Vorbereitung läuft nach Plan bei der TuS Burgschwalbach. Im vierten Test gab’s den vierten Sieg. Da konnte Trainer Timo Wimmer auch mit zwei Gegentreffern leben.

Als Tabellenzwölfter überwintert die TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga Ost am Scheidepunkt zwischen Gut und Böse. Nach Punkten gleichauf mit der Mannschaft von Trainer Timo Wimmer ist die SG Herschbach/Girkenroth/Salz – wäre heute Schluss, würde ein Entscheidungsspiel Aufschluss geben, wer das Klassenziel erreicht und für wen es nach unten in die Kreisliga A geht.

