Am Freitag beim TuS Montabaur
Burgschwalbach setzt auf frische Beine und wache Köpfe
Burgschwalbachs Martin Fiedler (Mitte) hat seinen Kapitän Robin Weilnau hinter sich und Wissens Jakov Jancek vor sich.
Burgschwalbachs Martin Fiedler (Mitte) hat seinen Kapitän Robin Weilnau hinter sich und Wissens Jakov Jancek vor sich.
Thorsten Stötzer

Ein Punkt steht nach drei Spielen auf dem Bezirksliga-Konto der TuS Burgschwalbach. Das anspruchsvolle Programm geht für die Elf vom Stellweg bereits am Freitagabend mit dem Gastspiel beim TuS Montabaur weiter.

Lesezeit 3 Minuten
Kaum Zeit zum Durchatmen: Nur rund 48 Stunden nach dem erfolgreichen Pokal-Auftritt in Hachenburg sind die Fußballer des TuS Montabaur schon wieder in der Bezirksliga gefordert. Am Freitag kreuzt ab 20 Uhr die TuS Burgschwalbach im Mons-Tabor-Stadion auf und will den Kreisstädtern bei ihrem Vorhaben, im vierten Punktspiel zum dritten Mal die maximale Ausbeute einzukassieren, einen Strich durch die Rechnung machen.
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