Am Freitag beim TuS Montabaur Burgschwalbach setzt auf frische Beine und wache Köpfe Stefan Nink 27.08.2026, 12:27 Uhr

i Burgschwalbachs Martin Fiedler (Mitte) hat seinen Kapitän Robin Weilnau hinter sich und Wissens Jakov Jancek vor sich. Thorsten Stötzer

Ein Punkt steht nach drei Spielen auf dem Bezirksliga-Konto der TuS Burgschwalbach. Das anspruchsvolle Programm geht für die Elf vom Stellweg bereits am Freitagabend mit dem Gastspiel beim TuS Montabaur weiter.

Kaum Zeit zum Durchatmen: Nur rund 48 Stunden nach dem erfolgreichen Pokal-Auftritt in Hachenburg sind die Fußballer des TuS Montabaur schon wieder in der Bezirksliga gefordert. Am Freitag kreuzt ab 20 Uhr die TuS Burgschwalbach im Mons-Tabor-Stadion auf und will den Kreisstädtern bei ihrem Vorhaben, im vierten Punktspiel zum dritten Mal die maximale Ausbeute einzukassieren, einen Strich durch die Rechnung machen.







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