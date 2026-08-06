Im Vorjahr schloss die TuS Burgschwalbach die Bezirksliga-Runde auf Rang elf ab. Die Zielsetzung bleibt gleich. Mit dem Heimspiel gegen die SG Westerburg beginnt am Sonntag erneut die Jagd um Platz zwölf, der den Klassenverbleib bedeutet.
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Mit dem 4:2-Sieg zum Auftakt des Rheinlandpokals haben die Kicker der TuS Burgschwalbach gegen den hoch gehandelten Ligakonkurrenten SG Hoher Westerwald Niederroßbach gleich eine bemerkenswerte Duftmarke gesetzt. Die Kür ist aber längst abgehakt, nun folgt bereits die Pflicht.