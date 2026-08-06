Heimspiele als Feiertage
Burgschwalbach setzt auf den Erlebnis-Faktor
Torschützen unter sich: Michael Bartels (rotes Trikot, gegen Niederroßbachs Henri Heibel) hatte mit seinem Doppelpack großen Ant
Torschützen unter sich: Michael Bartels (rotes Trikot, gegen Niederroßbachs Henri Heibel) hatte mit seinem Doppelpack großen Anteil am Einzug der Burgschwalbacher in die 2. Runde des Rheinlandpokals. Am Sonntag sollen gegen Westerburg die ersten Bezirksliga-Punkte her.
Andreas Hergenhahn

Im Vorjahr schloss die TuS Burgschwalbach die Bezirksliga-Runde auf Rang elf ab. Die Zielsetzung bleibt gleich. Mit dem Heimspiel gegen die SG Westerburg beginnt am Sonntag erneut die Jagd um Platz zwölf, der den Klassenverbleib bedeutet.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem 4:2-Sieg zum Auftakt des Rheinlandpokals haben die Kicker der TuS Burgschwalbach gegen den hoch gehandelten Ligakonkurrenten SG Hoher Westerwald Niederroßbach gleich eine bemerkenswerte Duftmarke gesetzt. Die Kür ist aber längst abgehakt, nun folgt bereits die Pflicht.
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