Vielleicht wäre ein 0:0 das gerechte Ergebnis gewesen in diesem schwachen Bezirksligaspiel. Doch die TuS Burgschwalbach, für die es noch gegen den Abstieg geht, ließ nicht locker und setzte gegen den TuS Montabaur den lucky Punch.

„Wir waren heute genauso schlecht wie im Hinspiel“, stand für Markus Kluger fest. „Fußballerisch und technisch hat so gut wie alles gefehlt. Meine Mannschaft fand nie die richtige Einstellung zum Spiel. Jetzt konnten wir wieder mal auf einen guten Kader zurückgreifen, dann liefern wir so eine Leistung ab“, zog der Trainer des TuS Montabaur ein ernüchterndes Fazit der Begegnung seiner Elf gegen die TuS Burgschwalbach. Dazu passte, dass die Gäste das schwache Spiel der Bezirksliga Ost durch einen Treffer von Nabil Hassoun in der 88. Minute für sich entscheiden konnten. Dadurch rutschte Montabaur auf den siebten Tabellenplatz ab, die Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis bleiben Zwölfter.

„Wir haben uns für eine unglaublich disziplinierte taktische Leistung belohnt.“

Walter Reitz, Trainer TuS Burgschwalbach

Gäste-Trainer Walter Reitz stand nach dem Schlusspfiff die Anspannung noch ins Gesicht geschrieben. „Wir haben uns für eine unglaublich disziplinierte taktische Leistung belohnt. Mit einem torlosen Remis hätte ich auch leben können, aber diese drei Punkte sind enorm wichtig für uns im Kampf gegen den Abstieg“, stellte er nach Spielende erleichtert fest.

Diese Partie war fast über die gesamte Spielzeit geprägt von Unzulänglichkeiten bei beiden Teams. Abspielfehler, falsche Laufwege und technische Mängel waren an der Tagesordnung. Die meisten Zuschauer hatten sich bereits mit einem torlosen Unentschieden abgefunden, was sicherlich auch ein angemessenes Resultat gewesen wäre. Reitz versuchte immer wieder, von der Bank Ruhe in die Aktionen seines Teams zu bringen: „Solange wir den Ball haben, kann nichts passieren“, bemühte er eine altbekannte Fußballweisheit.

Magere Fußballkost allenthalben

Montabaurs Coach Markus Kluger forderte indes mehr Bewegung, mehr Laufbereitschaft und mehr Engagement. Der Wille seines Teams war wohl da, aber an der praktischen Umsetzung haperte es. Zur Ehrenrettung der Gastgeber ist jedoch festzustellen, dass es der Gegner ihnen auch nicht leichtgemacht hat. Immer wieder setzten sie durch konsequentes Anlaufen die Montabaurer Abwehr unter Druck, sodass ein geordnetes Aufbauspiel kaum möglich war.

Die erste Torchance hatte Montabaurs Joel Klein, doch seinen Diagonalschuss konnte Gästekeeper Sören Müller zur Ecke lenken (19.). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hätte Burgschwalbachs Antreiber Janosch Lauter die Führung erzielen können, sein Kopfball strich nur knapp am Tor der Kreisstädter vorbei (42.).

i Legte sich ins Zeug: Burgschwalbachs Kapitän Janosch Lauter. Marco Rosbach

Im zweiten Durchgang bot sich dem Publikum das gleiche Bild: magere Fußballkost allenthalben. Für einen Wachmacher sorgte Silas Endlein, doch dessen Schuss aus kurzer Distanz wurde von Simon Biebricher auf der Linie geklärt (65.). Die Heimelf ließ weitere Chancen von Timo Hoffmeyer (69.) und Felix Rixen (85.) liegen. Die Gäste, immer wieder angetrieben von Janosch Lauter, steckten nicht auf. Als dann Nabil Hassoun nach einem Eckball aus zwei Metern das 1:0 erzielte, kannte der Jubel bei den Burgschwalbachern keine Grenzen mehr (88.).

TuS Montabaur – TuS Burgschwalbach 0:1 (0:0)

TuS Montabaur: Fasel – Klein (72. Franz), Hoffmeyer, Görg (61. Rixen), F. Schupp (89. Griesche) – Endlein – Lang (61. Brenner), Pfau – B. Schupp, Groß, Lind.

TuS Burgschwalbach: Müller – Haas, Goliasch, Hassoun, S. Biebricher – Schramm, Weilnau, Lauter – Altenhofen, Krugel (86. Fiedler), E. Biebricher (86. Labs, 90.+3 Heimann).

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen).

Zuschauer: 120.

Tor: 0:1 Nabil Hassoun (88.).