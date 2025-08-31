Einen wichtigen Punkt nahm die TuS Burgschwalbach aus Vettelschoß mit Richtung Märchenwald. Allerdings war die gastgebende SG St. Katharinen auch geschwächt durch eine Ampelkarte, die selbst für den Gegner keine war.

Ballbesitz schießt keine Tore. Mit diesen vier Worten lassen sich die 95 Minuten der Bezirksligapartie zwischen der SG St. Katharinen-Vettelschoß und der TuS Burgschwalbach treffend zusammenfassen. Mit 1:1 (1:0) trennten sich die beiden Kontrahenten. Ein Ergebnis, mit dem auch beide Seiten insgesamt gut leben konnten. „Klar, wir hatten in den letzten 20 Minuten die besseren Gelegenheiten. Aber wir hatten auch vor der Pause Probleme, ins Spiel zu finden. Nach der Pause sah das deutlich besser aus. Schade, dass wir hier zu hektisch agiert haben“, war TuS-Coach Timo Wimmer insgesamt nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Rückstand motiviert die Gäste aus Burgschwalbach

Allerdings lassen sich Burgschwalbachs Probleme im Spielaufbau vor der Pause auch damit erklären, dass die Gäste vom Märchenwald bereits zur Halbzeit zweimal wechseln mussten. Die Partie startete mit leichten Vorteilen für die Hausherren. St. Katharinen störte die Gäste im Spielaufbau bereits an der Mittellinie. Mit dem Ergebnis, dass in Minute elf der Führungstreffer gelang. Luke Steinebach hatte das Spielgerät dem rechts gestarteten Robin Kany in den Lauf geschoben. Dieser fackelte nicht lange und knallte den Ball ins linke obere Eck. „Wir hatten uns viel vorgenommen und sind so eben auch gut in die Partie gestartet“, erkannte SG-Trainer Christoph Binot hier die spielerisch beste Phase seiner Mannschaft.

Umso überraschender war, dass dieser Treffer eher die Gäste motivierte. Denn bis zur Pause kamen die Gastgeber nur noch selten vor das TuS-Tor. Burgschwalbach hatte nun klare Feldvorteile. Aber bis zum ersten Abschluss auf das Gehäuse von Lukas Peikert dauerte es immerhin noch bis zur 40. Minute. Hier prüfte TuS-Stürmer Krugel erstmals die Fangkünste des SG-Keepers. Ansonsten herrschte Funkstille vor beiden Toren. „Ich hatte das Gefühl, dass, vor allem in Halbzeit eins, beide Teams aufgrund der schweren Pokalnacht nicht in der Lage waren, die mentale Frische abzurufen“, meinte Binot.

„Am Ende haben wir uns diesen Punkt erkämpft.“

Christoph Binot, Trainer SG St. Katharinen

Dies änderte sich allerdings nach der Pause. Burgschwalbach wirkte nun entschlossener und arbeitete sich immer mehr in Torraumnähe vor. Vielleicht auch deshalb, weil SG-Kapitän Florian Luther nach einem Foul an Julian Ohlemacher mit der Ampelkarte vom Platz geschickt wurde. Eine zu harte Entscheidung, wie auch Wimmer nach Spielende anmerkte: „Also ich hätte die Karte nicht gegeben.“ Vettelschoß half diese Rückendeckung allerdings wenig. Von nun an erlebten die 100 Zuschauer Einbahnstraßenfußball. Allerdings mit nur noch einem Treffer. Nabil Hassoun staubte ab, nachdem zuvor Peikert einen Freistoß von Tim Heimann nur abklatschen lassen konnte. Und Heimann hätte sich diesen Assist noch vergolden können.

Allein dreimal hatte der spielende Burgschwalbacher Co-Trainer den Siegtreffer auf Kopf oder Fuß. Aber immer stand entweder Peikert oder irgendein Abwehrbein im Weg. „Am Ende haben wir uns diesen Punkt erkämpft“, war auch Binot trotz langer Führung mit dem Punkt zufrieden.

SG St. Katharinen-Vettelschoß – TuS Burgschwalbach 1:1 (1:0)

SG St Katharinen: Peikert – Schmidt, Strauch, Luther, Weber (76. Kuzauer) – Hausen, Steinebach, Krasniqi (84. Binot), Pehlivan (53. Willmes) – Hüngsberg (57. Schinowski), Kany (61. Dobreva).

TuS Burgschwalbach: Dressler – Simon Biebricher, Hassoun, Schramm, Haas – Krugel (44. Siekmann), Goliasch, Weilnau (26. Wehbi, 81. Aydogdu) – Sylla (62. Heimann), Altenhofen – Ohlemacher.

Tore: 1:0 Robin Kany (11.), 1:1 Nabil Hassoun (72.).

Zuschauer: 100 Zuschauer.

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Florian Luther (Vettelschoß) wegen wiederholten Foulspiels (55.).