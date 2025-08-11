„Es gibt schlimmere Nachrichten, als am ersten Spieltag Tabellenführer zu sein“, freute sich der neue Coach Timo Wimmer nach dem Schlusspfiff mit seinem Trainer-Compagnon Tim Heimann. Mit einem glatten 6:1 (2:0) hatte ihre TuS Burgschwalbach soeben zum Auftakt der Saison in der Bezirksliga Ost den FC Kosova Montabaur trotz eher zäher Anfangsphase in die Schranken gewiesen. „Was ich mir vorstelle, wird noch nicht alles konsequent umgesetzt“, sagte Wimmer, der seine Mannschaft allgemein noch in einer Entwicklungsphase sieht, in der „noch nicht alles rund läuft“.

Doch das ließ sich letztlich leicht verkraften gegen die Kosovaren. „Nach 25 Minuten haben wir den Faden verloren und hatten zu viel Unruhe auf dem Platz“, gestand deren Co-Trainer Mesut Karadeniz an der Seite von Trainer Mladen Kulis. Zudem stellte sich wie erwartet die Konditionsfrage. Etliche Spieler fehlten den Gästen aufgrund von langem Urlaub in der alten Heimat oder offenbarten Trainingsrückstand. Die personell ebenso nicht sorgenfreien Gastgeber – Wimmer dankte den Akteuren aus der Zweiten, die sich unterstützend auf die Bank setzten – nutzten zunehmend die Misere des Gegners aus.

Torgestänge verhindert deutlichere Pausenführung

„Mit weniger Kontakten haben wir uns gute Chancen rausgespielt“, analysierte Wimmer. Fürs 1:0 waren jedoch drei Anläufe nötig: Einem geblockten Freistoß Lauters und dem Nachschuss Tizian Goliaschs folgte Julian Ohlemachers Abstauber zur Führung (34.). Im Doppelpass mit Ohlemacher gelangte Fabian Haas in den Strafraum und erhöhte (44.). Der Pausenvorsprung hätte noch klarer ausfallen können. Kevin Siekmann traf noch den Pfosten und auf Flanke Mica Luis Schramms per Kopfball die Latte (41./45.).

Dass Siekmann nach schönem Spielzug nochmals am Pfosten scheiterte (53.), war zu verschmerzen, hatte er doch zwei Minuten zuvor per herrlichem Heber das endgültig vorentscheidende 3:0 markiert. Dem Burgschwalbacher Spielfluss hatten die Westerwälder nicht viel entgegenzusetzen. Ein Kopfball Arda Celiks neben das Tor in der Startphase (5.) und ein Schussversuch Larbin Tahirajs (62.) – das war’s, ehe der eingewechselte Ardian Shala wie aus dem Nichts mit sattem Schuss verkürzte (75.).

i Große Einsatzfreude bewies der junge Burgschwalbacher Mohamed Sylla (rechts), hier mit dem Ex-Freiendiezer Endrit Bungu. Thorsten Stötzer. thorsten Stötzer

Die Einheimischen reagierten prompt. Eine Minute später bewies Ohlemacher bei seinem Abstauber zum 4:1 wieder den Spürsinn, wo ein eiskalter Stürmer postiert sein muss. Beim 5:1 demonstrierte der Torjäger seine exzellente Schusstechnik und setzte einen Flachschuss von der Strafraumkante in die Maschen (82.). Der persönliche Dreierpack des Schützenkönigs war somit komplett. Das halbe Dutzend Treffer für das Team und damit die Tabellenführung vervollständigte Kapitän Janosch Lauter in der Schlussminute nach einer Kombination über Ohlemacher und Siekmann. Auch Schramm, Mohamed Sylla, Robin Weilnau und Nabil Hassoun drängten nach vorne.

„Unser Abwehrverhalten war in keiner Weise auf Bezirksliga-Niveau.“

Kosovas Co-Trainer Mesut Karadeniz legte den Finger in die Wunde.

„Hochverdient für Burgschwalbach“, nannte Karadeniz das Ergebnis in einer Partie ohne jegliche Verwarnungskarte. „Bei den Gegentoren haben wir uns dumm angestellt“, bemängelte er, generell „war unser Abwehrverhalten in keiner Weise auf Bezirksliga-Niveau“. Bis in den Herbst werde man womöglich „der Musik hinterherlaufen“ aufgrund der dürftigen Vorbereitung. Den Burgschwalbachern dürfte der erste Dreier auf dem Punkt mehr Wert sein, als der noch fragile Status als Bezirksliga-Spitzenreiter.

Burgschwalbach: Dressler – Haas, S. Biebricher, Goliasch, Schramm – Weilnau, Lauter, Lorch (35. Hassoun), Siekmann – Sylla (79. Kaping), Ohlemacher.

Kosova Montabaur: Begen – Celik, Ismajli, Bungu, Yildiz (46. Malewo) – Xhaferi, Tahiraj (77. Muslimovic) – Pajaziti, Nekaj, Murati (46. Shala) – Rama.

Schiedsrichter: Manuel Mück.

Tore: 1:0 Julian Ohlemacher (34.), 2:0 Fabian Haas (44.), 3:0 Kevin Siekmann (51.), 3:1 Ardian Shala (75.), 4:1, 5:1 Julian Ohlemacher (76., 82.), 6:1 Janosch Lauter (90.).

Zuschauer: 130.