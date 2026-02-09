TuS dreht Test bei Limburg II Burgschwalbach erst eiskalt erwischt, dann cool Marco Rosbach 09.02.2026, 12:27 Uhr

i Julian Ohlemacher machte den Testspielsieg der TuS Burgschwalbach in Limburg perfekt, nachdem sein Team zunächst eiskalt erwischt worden war. Andreas Hergenhahn

Passend zur Jahreszeit, aber sehr zum Missfallen von Trainer Timo Wimmer wurde die TuS Burgschwalbach im Test beim VfR 03 Limburg schon in der ersten Minute eiskalt erwischt. Doch dann rückte der Bezirksligist das Bild wieder gerade.

Ehe die Fastnacht richtig auf Touren kommt, verlangt Trainer Timo Wimmer den Bezirksliga-Fußballern der TuS Burgschwalbach noch mal einiges ab. Dem Test beim hessischen Kreisoberligisten VfR 07 Limburg II folgt gleich am Mittwoch das nächste Vorbereitungsspiel beim A3-Ligisten SG Altendiez/Gückingen (19.







