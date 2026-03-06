Heimspiel gegen St. Katharinen Burgschwalbach empfängt SG bereits zum zweiten Mal Lukas Erbelding

Stefan Nink 06.03.2026, 06:00 Uhr

i In der Hinrunde trennten sich SG St. Katharinen/Vettelschoß (rote Trikots) und die TuS Burgschwalbach 1:1-Remis, im Pokal gewann die TuS mit 6:0. Am Sonntag treffen die Teams zum zweiten Mal in dieser Saison am Märchenwald aufeinander. Heinz-Werner Lamberz

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison empfängt die TuS Burgschwalbach die SG St. Katharinen/Vettelschoß am heimischen Märchenwald. An die erste Begegnung dürften sie sich bei der TuS noch gerne erinnern.

Durchatmen war zu vorgerückter Stunde am Mittwochabend bei der TuS Burgschwalbach nach dem 2:1-Erfolg im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Ost bei Aufsteiger FC Kosova Montabaur angesagt. Doch euphorisch wurde der erfahrene TuS-Trainer Timo Wimmer nach dem zweiten Dreier in der Fremde selbstverständlich nicht.







