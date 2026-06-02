Rennerods Trainer im Interview Boddenbergs Bezirksliga-Plan für die Aufstiegsrunde Marco Rosbach 02.06.2026, 21:32 Uhr

i Sebastian Boddenberg will seine erste Saison als Trainer der Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain nur allzu gerne mit dem Aufstieg in die Bezirksliga krönen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Neun A-Liga-Vizemeister spielen in drei regionalen Gruppen ab Mittwoch um vier oder fünf freie Plätze in der Bezirksliga. Eine davon ist die SG Rennerod, die am Samstag ins Geschehen eingreift. Ein Interview mit Trainer Sebastian Boddenberg.

Beim Start der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga im Osten des Fußballverbands Rheinland ist die SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain nur Zaungast. Während die SG Ellingen (A2) und die SG Guckheim (A3) das erste Spiel bestreiten (Mittwoch, 20 Uhr), steigt der Vizemeister der Kreisliga A1 erst in der zweiten Partie ein und trifft dann auf den Verlierer des Auftaktspiels.







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