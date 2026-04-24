Hundsangens Motto für Sonntag Bloß nicht blamieren im letzten Derby gegen Ahrbach Marco Rosbach 24.04.2026, 11:16 Uhr

i In der Hinrunde setzte sich die SG Hundsangen (rechts Marc Tautz) mit 5:0 bei der SG Ahrbach (links Niklas Spohr) durch. Am Sonntag in Weroth kreuzen sich die Nachbarn am Sonntag zum vorerst letzten Mal in der Bezirksliga Ost. Andreas Hergenhahn

Derbys zwischen der SG Hundsangen und der SG Ahrbach gehörten in den vergangenen Jahren fest dazu in der Bezirksliga Ost. Doch bald werden sich die Wege trennen. Endet das vorerst letzte Duell der Nachbarn mit einer Überraschung?

Der Blick geht auf beiden Seiten schon weit voraus, wenn die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am Sonntag (15 Uhr, in Weroth) zum vorerst letzten Mal die benachbarte SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod zum Derby in der Bezirksliga Ost empfängt. Während seit dem vergangenen Wochenende der Abstieg der Gäste auch rechnerisch besiegelt ist und damit die Zeichen endgültig auf Neuanfang in der Kreisliga A stehen, fiebert Hundsangens Trainer Thomas Schäfer ...







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