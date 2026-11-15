Weitefeld - Burgschwalbach 4:0 Bimbers Dreierpack und Häßlers Freude über das zu Null Stefan Nink 15.11.2026, 19:15 Uhr

i Sam Dustin Bimber (in Schwarz) erzielte drei Treffer beim Heimsieg seiner SG Weitefeld gegen den TuS Burgschwalbach. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Mit dem klaren 4:0 gegen Kellerkind TuS Burgschwalbach krönte Neuling SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken die starke Hinrunde und weist nun stattliche 28 Zähler auf. Die Lage der Gäste hingegen wird immer prekärer.

Immer weiter wird für die TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga Ost der Weg zum rettenden Ufer. Nach der 0:4 (0:1)-Niederlage beim starken Neuling SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken beträgt der Rückstand zum ersten Platz „über dem Strich“ zum Abschluss der Hinrunde nach dem Guckheimer 4:3-Sieg gegen Windhagen bereits 11 Zähler.







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