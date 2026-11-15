Weitefeld - Burgschwalbach 4:0 
Bimbers Dreierpack und Häßlers Freude über das zu Null
Sam Dustin Bimber (in Schwarz) erzielte drei Treffer beim Heimsieg seiner SG Weitefeld gegen den TuS Burgschwalbach.
Sam Dustin Bimber (in Schwarz) erzielte drei Treffer beim Heimsieg seiner SG Weitefeld gegen den TuS Burgschwalbach.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Mit dem klaren 4:0 gegen Kellerkind TuS Burgschwalbach krönte Neuling SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken die starke Hinrunde und weist nun stattliche 28 Zähler auf. Die Lage der Gäste hingegen wird immer prekärer.

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Immer weiter wird für die TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga Ost der Weg zum rettenden Ufer. Nach der 0:4 (0:1)-Niederlage beim starken Neuling SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken beträgt der Rückstand zum ersten Platz „über dem Strich“ zum Abschluss der Hinrunde nach dem Guckheimer 4:3-Sieg gegen Windhagen bereits 11 Zähler.
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