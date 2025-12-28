Neue Trainer soll(t)en helfen Bezirksliga-Dinos taumeln dem Kreisoberhaus entgegen Moritz Hannappel 28.12.2025, 10:21 Uhr

i Abstiegskampf: Im direkten Duell kurz vor der Winterpause setzten sich Altrim Pajaziti (vorne in Weiß) und der FC Kosova Montabaur knapp gegen Leo Kunz (vorne in Blau) und die SG Müschenbach durch und pirschten sich so auf einen Punkt an den Konkurrenten heran. Beide Teams stehen aber noch unter dem Strich. Marco Rosbach

Hinrunden-Rückblick: Im Keller wird verzweifelt nach Lösungen gesucht. Mit nur zwei Punkten und vier Trainerrochaden ist Ahrbach das Schlusslicht – doch auch Kosova Montabaur und Müschenbach setzen (bereits) auf neue Köpfe, um den Abstieg abzuwenden.

Als die Bälle in der Fußball-Bezirksliga Ost schon eine Weile ruhten, nahm die Liga außerhalb des Platzes Mitte Dezember noch einmal Fahrt auf. Waren die Trainerentscheidungen bei der SG Ahrbach und beim FC Kosova Montabaur kurz nach dem letzten Abpfiff im Kalenderjahr 2025 fast schon zu erwarten, kamen die beiden Zukunftsentscheidungen auf den Trainerbänken des TuS Asbach und der SG 06 Betzdorf doch eher überraschend.







Artikel teilen

Artikel teilen