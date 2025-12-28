Bezirksliga-Dinos taumeln dem Kreisoberhaus entgegen

Hinrunden-Rückblick: Im Keller wird verzweifelt nach Lösungen gesucht. Mit nur zwei Punkten und vier Trainerrochaden ist Ahrbach das Schlusslicht – doch auch Kosova Montabaur und Müschenbach setzen (bereits) auf neue Köpfe, um den Abstieg abzuwenden.
Als die Bälle in der Fußball-Bezirksliga Ost schon eine Weile ruhten, nahm die Liga außerhalb des Platzes Mitte Dezember noch einmal Fahrt auf. Waren die Trainerentscheidungen bei der SG Ahrbach und beim FC Kosova Montabaur kurz nach dem letzten Abpfiff im Kalenderjahr 2025 fast schon zu erwarten, kamen die beiden Zukunftsentscheidungen auf den Trainerbänken des TuS Asbach und der SG 06 Betzdorf doch eher überraschend.