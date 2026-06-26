Kultverein schließt sich SG an Bezirksliga-Aufsteiger Horressen bekommt Zuwachs Marco Rosbach 26.06.2026, 10:30 Uhr

i Jubel, Trubel, Heiterkeit bei der SG Horressen-Elgendorf: Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A3 und dem Aufstieg in der Bezirksliga freut man sich jetzt auf Zuwachs aus der Nachbarschaft. Marco Rosbach

Gefeiert haben sie bei der SG Horressen-Elgendorf in vollen Zügen, zu Hause genauso wie auf Mallorca. Dass es nun Zuwachs gibt beim künftigen Bezirksligisten, hat damit aber nichts zu tun. Das scheint vielmehr eine glückliche Fügung zu sein.

Die einen haben eine lange Tradition, spielten vor rund zwei Jahrzehnten sogar in der höchsten Verbandsklasse und melden sich zur neuen Saison als Meister der Kreisliga A3 in der Bezirksliga zurück – die anderen sind jung, unbekümmert, genießen Kultstatus: Mit dem Zusammenschluss der SG Horressen-Elgendorf und den zuletzt in der Kreisliga B2 angesiedelten Malberger Kickers könnte etwas richtig Gutes entstehen, wie die Verantwortlichen hoffen.







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