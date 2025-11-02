Torjäger macht den Unterschied Betzdorfs Uzun lässt Herschbachs großen Kampf verpuffen Rolf Schulze 02.11.2025, 20:45 Uhr

i Das Tor zum 1:3-Endstand aus Sicht der Herschbacher: Temel Uzun (in Grün-Weiß) traf für seine SG Betzdorf doppelt und bescherte seiner Elf den Auswärtssieg bei der SG Herschbach (in Schwarz). Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

In der Fußball-Bezirksliga Ost verlangte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz dem Tabellenprimus SG 06 Betzdorf einiges ab. Die Herschbacher spielten eine Halbzeit sehr gut mit, verpassten die Führung und blieben am Ende ohne etwas Zählbares zurück.

Mit einem 3:1 (1:1)-Sieg beim heimstarken Aufsteiger SG Herschbach/Girkenroth/Salz wurde die SG 06 Betzdorf ihrer Favoritenrolle gerecht und verteidigte die Tabellenführung in der Bezirksliga Ost. In beiden Reihen fehlten wichtige Stützen. Der Neuling aus dem Oberwesterwald ging die Aufgabe gegen den spielstarken Ligaprimus keineswegs ängstlich an, konnte diesen allerdings nur eine Halbzeit lang ärgern.







