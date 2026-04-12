SG 06 legt beim TuS nach Betzdorfs Effektivität schlägt Montabaurs Einsatz Helmut Rosbach 12.04.2026, 19:01 Uhr

i Paul Reichelt (hier im Kopfballduell mit Betzdorfs Sven Heidrich und Ömer Hikmet Aydin) verkürzte in der 70. Minute für Montabaur auf 1:2, doch die Gäste von der Sieg konterten mit ihrem dritten Treffer. Marco Rosbach

Gegen die SG Betzdorf zu verlieren, ist in dieser Saison keine Schande. Der TuS Montabaur hat aber alles versucht, um dem Aufstiegsaspiranten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Spannend blieb es nach dem Anschlusstreffer allerdings nur kurz.

Im Zeitraum von zwei Tagen waren am 24. Spieltag in der Bezirksliga Ost die beiden Titelaspiranten in Montabaur zu Gast. Nach dem Sieg der SG Malberg beim FC Kosova am Freitag ging am Sonntag die SG 06 Betzdorf beim TuS Montabaur ebenfalls als Gewinner vom Platz.







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