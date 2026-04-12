Gegen die SG Betzdorf zu verlieren, ist in dieser Saison keine Schande. Der TuS Montabaur hat aber alles versucht, um dem Aufstiegsaspiranten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Spannend blieb es nach dem Anschlusstreffer allerdings nur kurz.
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Im Zeitraum von zwei Tagen waren am 24. Spieltag in der Bezirksliga Ost die beiden Titelaspiranten in Montabaur zu Gast. Nach dem Sieg der SG Malberg beim FC Kosova am Freitag ging am Sonntag die SG 06 Betzdorf beim TuS Montabaur ebenfalls als Gewinner vom Platz.