Die Gäste aus Hundsangen und Umgebung hätten durchaus zur Halbzeit führen können – vielleicht sogar müssen. Doch in Halbzeit zwei war nicht lange gespielt, da sprach schon nichts mehr für einen Auswärtssieg. Betzdorfs Trainer war hinterher stolz.
Die SG 06 Betzdorf hat sich in der Bezirksliga Ost für die bis dato einzige Saisonniederlage eindrucksvoll revanchiert. Im Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten, die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, setzte man sich nach 90 Minuten mit 4:0 (1:0) durch und bleibt ganz vorne.