Verfolger verliert unter Wert Betzdorfer Effektivität schlägt Westerburger Engagement Rolf Schulze 19.10.2025, 09:09 Uhr

i Tolle Kulisse, packenes Spiel: Die SG Westerburg (links Leonard Ries) verlangte der SG 06 Betzdorf (rechts Burhan Tuncdemir) einiges ab, musste sich dem Tabellenfhrer aber dennoch recht klar geschlagen geben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die SG 06 Betzdorfer hat einen weiteren Verfolger in die Schranken gewiesen. Allerdings sieht das Ergebnis deutlicher aus, als es das Spiel bei der SG Westerburg war. Den 250 Zuschauern wurde bester Bezirksliga-Unterhaltung geboten.

Die SG 06 Betzdorf bleibt in der Bezirksliga Ost ein ganz heißer Titelkandidat. Vor 250 Zuschauern war der deutliche 4:1 (3:1)-Auswärtssieg beim Tabellenvierten SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod allerdings alles andere als ein Spaziergang. Die heimische SG präsentierte sich in guter Verfassung, war im zweiten Durchgang deutlich tonangebend, konnte aber den Tabellenführer nur kurz ärgern.







