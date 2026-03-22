Erfolg gegen SG St. Katharinen Betzdorfer benötigen beim 7:1-Sieg etwas Anlaufzeit Lukas Erbelding 22.03.2026, 22:04 Uhr

i Die Spieler der SG 06 Betzdorf (weiß-grüne Trikots) entwischten ihren Kontrahenten von der SG St. Katharinen/Vettelschoß mehrfach und feierten einen 7:1-Kantersieg. Manfred Böhmer/balu

Letztlich war es eine klare Angelegenheit: Mit 7:1 schlug Spitzenreiter SG 06 Betzdorf die SG St. Katharinen/Vettelschoß und bewahrte entsprechend seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf die SG Malberg.

Es war etwas Anlaufzeit nötig, doch am Ende behielt die SG 06 Betzdorf deutlich die Oberhand: Mit 7:1 (2:0) setzte sich der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die abstiegsbedrohte SG St. Katharinen/Vettelschoß durch und bewahrte damit seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger SG Malberg.







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