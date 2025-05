Betzdorf will nach 1:0 in Montabaur noch mehr

Die SG 06 Betzdorf versuchte alles, um ihre Chance im Titelrennen der Bezirksliga Ost zu wahren. Beim TuS Montabaur erledigte sie ihre Hausaufgabe, was im Fernduell mit der EGC Wirges aber nicht reichte. Jetzt geht es in die Aufstiegsrunde.

Trotz des knappen 1:0 (0:0)-Auswärtssiegs beim TuS Montabaur am letzten Spieltag verpasste die SG 06 Betzdorf als einziger verbliebener Verfolger am Ende die theoretische Chance auf ein Entscheidungsspiel um Platz eins, da sich die Spvgg EGC Wirges im Parallelspiel in Höhr-Grenzhausen mit 3:0 durch setzte und sich zum Meister der Bezirksliga Ost krönte. Die Leistung des Aufsteigers von der Sieg schmälert das aber in keiner Weise.

„Wir atmen jetzt mal tief durch und fokussieren uns komplett auf die Relegation.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Auch vor dem TuS Montabaur kann man nach diesem Spiel den Hut ziehen. Mit Pascal Lind, Jannik Lang und Rico Brenner fehlte TuS-Trainer Markus Kluger verletzungsbedingt seine gesamte Offensive. Wie er das Team auf die Aufgabe gegen den haushohen Favoriten taktisch einstellte, wie sich seine Mannschaft, obwohl es für sie nach dem geschafften Klassenverbleib tabellarisch um nichts mehr ging, mit 100 Prozent Einsatz sportlich absolut fair verhielt und alles auf den Platz brachte, das war aller Ehren wert.

Die enorm spielstarken Gäste dominierten die Partie und hatten durch ihren besten Akteur, Enrico Balijaj, zunächst zwei dicke Torchancen. In der 14. Minute parierte Montabauers Schlussmann Matthias Metternich dessen 25-Meter-Freistoß glänzend. Nur drei Minuten später krachte sein wuchtiger Fernschuss aus gleicher Entfernung nur an das Lattenkreuz (17.). Was in der Folgezeit passierte, war nicht nur für Betzdorfs Trainer Enis Caglayan schwere Fußballkost. „Der Gegner hat sehr tief verteidigt, wir hatten große Schwierigkeiten, Lösungen zu finden. Am Ende war es ein knapper, aber verdienter Sieg. Wir atmen jetzt mal tief durch und fokussieren uns komplett auf die Relegation.“ Schließlich bietet sich für Betzdorf die Chance, über den Umweg Aufstiegsrunde noch einen Platz in der Rheinlandliga zu ergattern.

Uzuns platzierter Flachschuss sitzt

Auch die Gastgeber hatten ihre wenigen, aber gefährlichen Tormöglichkeiten. Co-Trainer Mario Denker wurde aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle in die Startelf beordert und zeigte mit seiner ganzen Routine eine gute Leistung. Seinen platzierten Freistoß aus halbrechter Position musste Betzdorfs Keeper Christoph Thies in letzter Sekunde mit den Fingerspitzen klären (25.). Auf der Gegenseite hatte SG-Torjäger Temel Uzun die riesige Gelegenheit, sein Team in Führung zu bringen. Nach einem filigranen Steckpass von Balijaj setzte er das Spielgerät völlig frei aus circa zehn Metern frei vor Metternich minimal neben das Tor (44.).

i Nach Spielende richteten die Spieler und Verantwortlichen der SG 06 Betzdorf den Blick nach vorn: Für sie geht es in die Saisonverlängerung bei der Aufstiegsrunde. Andreas Hergenhahn

Nach dem Seitenwechsel lief die Partie nach ähnlichem Muster weiter. Der ehemalige Oberligist von der Sieg bestimmte im Mons-Tabor-Stadion eindeutig das Spielgeschehen, ohne aber wirklich gefährliche Dominanz zu erlangen. Das Kluger-Team kämpfte mit allem, was es angesichts der Personallage aufbringen konnte, musste in der 68. Minute aber trotzdem das Tor des Tages hinnehmen. Betzdorf gelang der eine spielentscheidende Moment, als Uzun in halblinker Position bestens in Szene gesetzt wurde. Der brandgefährliche SG-Stürmer überwand mit einem platzierten Flachschuss Metternich im TuS-Kasten und markierte so den 0:1-Endstand (68.).

Glückwünsche gehen an Meister Wirges

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Markus Kluger nach Spielende. „Wir haben heute defensiv sehr gut gestanden und unsere Sache sehr gut gemacht. Schade, das Gegentor wäre besser zu verteidigen gewesen. Am Ende freuen wir uns, als Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft zu haben.“ Beide Trainer gratulierten der EGC Wirges nach Spielende zu der verdienten Meisterschaft.

TuS Montabaur – SG 06 Betzdorf 0:1 (0:0)

TuS Montabaur: Metternich – F. Schupp (89. Rixen), Reschke, Endlein, Franz – Pfau, Kiesel (86. Schlemmer), Klein, B. Schupp (79. Weisbrod) – Denker (73. Griesche), Fichtner (75. Bouchibti).

SG 06 Betzdorf: Thies – Stephan, Emer, Aydin (78. Hüsch), Milosevic – Balijaj, Boger (62. Jashari), Spies, Heinrich – Uzun, Cano (68. Rashoyan).

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Sinzig).

Zuschauer: 75.

Tor: 0:1 Temel Uzun (68.).