Die SG 06 Betzdorf kämpft nach verpasstem Direktaufstieg in der Relegation um die Rheinlandliga. Gegner Schweich beeindruckte zuletzt mit einem 4:2-Sieg gegen Mayen. Die Betzdorfer wollen ihre Fußballwelt wieder in Ordnung bringen.
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Lange Zeit sah es so aus, als wäre der Aufstieg in die Rheinlandliga für die SG 06 Betzdorf nur noch Formsache. Quasi die ganze Saison war man Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Ost, hatte die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen aber immer im Nacken.