Erste Relegationsspiel für SG Betzdorf will gegen Schweich den Schmerz lindern Jona Heck 01.06.2026, 12:06 Uhr

i Temel Uzun (in Grün-Weiß) will in seinen letzten beiden Spielen für die SG 06 Betzdorf den Sprung in die Rheinlandliga schaffen. René Weiss

Die SG 06 Betzdorf kämpft nach verpasstem Direktaufstieg in der Relegation um die Rheinlandliga. Gegner Schweich beeindruckte zuletzt mit einem 4:2-Sieg gegen Mayen. Die Betzdorfer wollen ihre Fußballwelt wieder in Ordnung bringen.

Lange Zeit sah es so aus, als wäre der Aufstieg in die Rheinlandliga für die SG 06 Betzdorf nur noch Formsache. Quasi die ganze Saison war man Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Ost, hatte die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen aber immer im Nacken.







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