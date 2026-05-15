Betzdorf kämpft in der Bezirksliga Ost um die Meisterschaft, während Asbach den Favoriten im letzten Heimspiel ärgern will. Beide Teams sind seit Wochen in absoluter Topform. Caglayan erwartet einen heißen Tanz.
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Zwei Siege entfernt ist die SG 06 Betzdorf von der Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost. Im Titelzweikampf mit der SG Malberg haben die Betzdorfer bei zwei ausstehenden Spielen drei Punkte Vorsprung und somit alles in der eigenen Hand. Am Sonntag, 15 Uhr, trifft das Team von Trainer Enis Caglayan auswärts auf den TuS Asbach, welcher auf dem dritten Tabellenplatz steht und eine super Saison spielt.