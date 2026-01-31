TuS Asbach erhält viel Lob Betzdorf und Malberg werden der Favoritenrolle gerecht Moritz Hannappel 31.01.2026, 07:00 Uhr

i Der Ball liegt bei den „Bühl-Kickern": Die SG 06 Betzdorf (am Ball Leon Boger) geht mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger SG Malberg (in Rot Bastian Bleeser) in die Restsaison. Kann der Vorjahreszweite in dieser Spielzeit den Direktaufstieg feiern? Jürgen Augst/byJogi

Hinrunden-Rückblick: Im Schatten der Top-Favoriten aus Betzdorf und Malberg, die beeindruckende Leistungen zeigen, sorgt der TuS Asbach mit einer starken Saison für Furore. Die Meisterfrage wird aber vermutlich von den zwei Spitzenteams entschieden.

Als die Bälle in der Fußball-Bezirksliga Ost schon eine Weile ruhten, nahm die Liga außerhalb des Platzes Mitte Dezember noch einmal Fahrt auf. Waren die Trainerentscheidungen bei der SG Ahrbach und beim FC Kosova Montabaur noch für diese Zeit, kurz nach dem letzten Abpfiff im Kalenderjahr 2025, zu erwarten, kamen die beiden Zukunftsentscheidungen auf den Trainerbänken des TuS Asbach und der SG 06 Betzdorf doch eher überraschend.







