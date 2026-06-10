Timo Unkel sucht Perfect Match Betzdorf überlegt bei Caglayans Nachbesetzung genau Moritz Hannappel 10.06.2026, 12:35 Uhr

i Aus drei mach zwei: Entgegen der eigentlichen Planung scheidet Enis Caglayan (Mitte) doch aus dem Trainerteam der SG 06 Betzdorf für die kommende Saison aus. Zunächst genießen Burhan Tuncdemir (Zweiter von Links) und Christoph Thies Zweiter von Rechts) das Vertrauen der SG-06-Verantwortlichen. Ob Caglayans Stelle nachbesetzt wird, das überlegen derzeit noch der 1. Vorsitzende Timo Unkel (links) und der sportlichen Leiter Andreas Wittek (rechts). Manfred Böhmer/balu

Der Aufstieg ist geschafft, es wurde viel gefeiert am Bühl. Doch nach der Sause, keine Pause. Für die Verantwortlichen um Timo Unkel gilt es, einen Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Enis Caglayan zu finden. Doch braucht es den überhaupt?

„Die war ordentlich“, blickt Betzdorfs 1. Vorsitzender Timo Unkel auf die Aufstiegsfeier am Sonntagnachmittag auf dem Betzdorfer Bühl zurück. „Endlich“, wird sich der SG-06-Verantwortliche gesagt haben. Denn die vergangenen vier Spiele zehrten dann doch ein wenig an Unkels Nervenkostüm.







Artikel teilen

Artikel teilen