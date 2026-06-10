Der Aufstieg ist geschafft, es wurde viel gefeiert am Bühl. Doch nach der Sause, keine Pause. Für die Verantwortlichen um Timo Unkel gilt es, einen Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Enis Caglayan zu finden. Doch braucht es den überhaupt?
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„Die war ordentlich“, blickt Betzdorfs 1. Vorsitzender Timo Unkel auf die Aufstiegsfeier am Sonntagnachmittag auf dem Betzdorfer Bühl zurück. „Endlich“, wird sich der SG-06-Verantwortliche gesagt haben. Denn die vergangenen vier Spiele zehrten dann doch ein wenig an Unkels Nervenkostüm.