10:0 auf dem Bühl Betzdorf trifft zu Hause gegen Herschbach zweistellig Jens Kötting 10.05.2026, 20:05 Uhr

i Robin Moosakhani (in Grün-Weiß) und seine SG 06 Betzdorf warem im Heimspiel gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (in Schwarz) nicht zu stoppen. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Ost triumphiert Betzdorf mit 10:0 gegen Herschbach. Damit bleibt die SG 06 weiter drei Punkte vor den Malbergern. Das Meisterrennen spitzt sich weiter zu.

Betzdorf. Die SG 06 Betzdorf hat im vorletzten Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Ost auch die SG Herschbach/Girkenroth/Salz geschlagen und kommt der Meisterschaft zwei Spieltage vor Schluss immer näher. Gegen den Aufsteiger setzte sich der Tabellenführer klar und deutlich mit sage und schreibe 10:0 (5:0)-Toren durch und bleibt somit drei Punkte vor Verfolger Malberg, während die Herschbacher nach nur einem Jahr bei fünf Punkten ...







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