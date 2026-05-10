In der Fußball-Bezirksliga Ost triumphiert Betzdorf mit 10:0 gegen Herschbach. Damit bleibt die SG 06 weiter drei Punkte vor den Malbergern. Das Meisterrennen spitzt sich weiter zu.
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Betzdorf. Die SG 06 Betzdorf hat im vorletzten Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Ost auch die SG Herschbach/Girkenroth/Salz geschlagen und kommt der Meisterschaft zwei Spieltage vor Schluss immer näher. Gegen den Aufsteiger setzte sich der Tabellenführer klar und deutlich mit sage und schreibe 10:0 (5:0)-Toren durch und bleibt somit drei Punkte vor Verfolger Malberg, während die Herschbacher nach nur einem Jahr bei fünf Punkten ...