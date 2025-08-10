Zum Auftakt in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost stand für den Titelanwärter SG 06 Betzdorf direkt ein Derby an. Gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen wurden die Sieg-Heller-Städter ihrer Favoritenrolle gerecht.

Zum Auftakt in die neue Saison feierte die SG 06 Betzdorf im Lokalderby gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen vor über 700 Zuschauern einen Einstand nach Maß. Nach 90 dominanten Minuten setzte sich der Vizemeister der Vorsaison verdientermaßen mit 2:0 (1:0) durch.

Die Gastgeber waren von Anfang an gut im Spiel und erspielten sich gleich mehrere hochkarätige Torchancen. In der vierten Minute scheiterte Torjäger Temel Uzun nach Pass von Enrico Balijaj an Malbergs Keeper Nick Hammel. Zwei Minuten später blieb Hammel gegen Uzun erneut Sieger, und in der 14. Minute umkurvte Leon Boger Hammel zwar, doch der Winkel war zu spitz und Malbergs Til Wölfer konnte noch klären. Die Hausherren bestimmten weiter das Geschehen, in der 19. Minute war Robin Moosakhani nach Pass von Balijaj frei vor Hammel, scheiterte aber auch.

Spielentscheidend war dann die 27. Minute: Hammel kam aus dem Tor, kam gegen Moosakhani aber außerhalb des Strafraums zu spät und brachte diesen zu Fall. Schiedsrichter Alexander Müller zögerte keine Sekunde und zeigte Hammel die Rote Karte. „Das war ein Foul, aber keine Rote Karte, da wir noch zwei Abwehrspieler auf der gleichen Höhe hatten. So macht er mit einem Schlag das Spiel kaputt", so Malbergs Trainer Florian Hammel über die Entscheidung von Schiedsrichter Alexander Müller.

Für seinen kleinen Bruder ging dann der Trainer zwischen die Pfosten und Tim Pfeifer musste vom Platz. Die numerische Überzahl konnten die Betzdorfer dann in der 35. Minute zum Führungstreffer nutzen. Nach einem Pass von Balijaj war Moosakhani frei vor Hammel, den ersten Abschluss konnte Hammel per Fußabwehr noch klären, doch der Abpraller landete wieder vor Moosakhani, der ins leere Tor einschieben konnte. Danach hatten die Hausherren bis zur Pause noch weitere gute Torchancen, ließen diese aber liegen.

Trainer Caglayan begeistert von seiner Mannschaft

Nach der Pause standen die Malberger zunächst sicher, kassierten aber mit dem ersten gefährlichen Angriff der Heimelf das zweite und entscheidende Gegentor. Uzun spielte den Ball von der Grundlinie zurück an den Fünfmeterraum, wo Boger vor einem Abwehrspieler an den Ball kam und diesen flach einnetzte. Eine Chancenflut wie im ersten Durchgang erspielten sich die Gastgeber zwar nicht, ließen aber bis auf eine Aktion in der 69. Minute, als Arthur Becker Betzdorfs Keeper Christoph Thies schon umspielt hatte, aber ein Abwehrspieler auf der Linie klärte, auch nichts zu. In der 83. Minute hätte Uzun noch erhöhen können, doch nach Pass von Boger scheiterte er an der Grätsche von Bastian Bleeser.

„Ich bin absolut begeistert von meiner Mannschaft, die heute punktgenau ihre bisher beste Leistung abgerufen hat. Das war ein dominanter Auftritt, und wir waren auch vor der Roten Karte schon gut im Spiel. Wir hatten eine Reihe an Riesenchancen und der Sieg geht völlig in Ordnung", so SG-06-Trainer Enis Caglayan. „Mit einem Mann weniger haben wir das über 60 Minuten nicht schlecht gemacht. Die Tore müssen wir einfach besser verteidigen", so Hammel abschließend.

SG 06 Betzdorf – SG Malberg/E./R./K. 2:0 (1:0)

Betzdorf: Thies – Cano Cifuentes (90. Adanic) , Hüsch, Tuncdemir, Aydin – Heidrich (79. Jashari), Boger (90.+3 Becker)– Moosakhani, Balijaj (86. Saranovic), Heinrich (67. Umut) – Uzun.

Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen: N. Hammel – Utsch (60. Weller), Becker, Bleeser, Wölfer (75. Henning) – Pfeifer (27. F. Hammel), Thom (86. Heinen), Müller, Nagel – Rosbach, Niklaus (60. Krahn).

Schiedsrichter: Alexander Müller (Mendig).

Zuschauer: 715.

Tore: 1:0 Robin Moosakhani (35.), 2:0 Leon Boger (56.).

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Malbergs Torhüter Nick Hammel (27., Notbremse).