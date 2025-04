Die SG 06 Betzdorf hat auch das siebte Spiel in diesem Jahr in der Bezirksliga Ost gewonnen und scheint für das Spitzenspiel gegen Spitzenreiter Wirges am kommenden Sonntag gerüstet zu sein. Gegen die starke SG Berod-Wahlrod setzte man sich nach zwei Traumtoren letztendlich verdient mit 2:0 (1:0) durch.

Die Beroder zeigten von Anfang an, warum sie seit mehr als zehn Spielen nicht mehr verloren hatten, spielten gut mit, hatten eigene Torchancen und gerieten erst durch ein Traumtor von Enrico Balijaj in der 35. Minute in Rückstand. In der 14. Minute wehrte Betzdorfs Keeper Tristan Althoff einen Eckball zu kurz ab, Till Niedergesäß kam aus zehn Metern zum Abschluss und Marius Hüsch verhinderte den Einschlag kurz vor der Torlinie. Zwölf Minuten später wurde ein Freistoß von Gordon Wild ebenfalls zu kurz geklärt, diesmal wurde der Abschluss von Niedergesäß abgefälscht und rauschte knapp am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später wehrte Althoff einen Freistoss von Wild hervorragend zur Ecke ab.

Die Hausherren hatten in der 16. Minute die erste Chance, als Temel Uzun aus zwölf Metern rechts vorbei zielte. In der 19. Minute musste dann das 1:0 fallen, doch Uzun traf nur den Pfosten, der Abschluss von Robin Moosakhani wurde geblockt und der Nachschuss von Fynn Jona Barth ging rechts vorbei. So war es dann Balijaj vorbehalten, den Ball in der 35. Minute aus gut 25 Metern genau in den linken Winkel zu setzen und zur Führung zu treffen. Die Gäste hatten kurz vor der Pause (45.+1) fast noch ausgeglichen, aber Althoff wehrte den Abschluss von Wild mit dem Körper noch an den Außenpfosten und zur Ecke ab.

„Auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich unheimlich stolz.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann nur sechs Minuten, ehe die Gastgeber mit dem nächsten Traumtor die Partie entschieden: Moosakhani setzte einen Freistoß von halbrechts aus 22 Metern über die Mauer genau in den Winkel. Danach versuchten die Beroder zwar alles, die besseren Chancen hatten aber die Betzdorfer bei Kontern oder nach Standards. Uzun war das Glück nicht hold und er scheiterte in der 80. und 82. Minute noch zweimal bzw. insgesamt zum dritten Mal an diesem Tag am linken Torpfosten. Praktisch mit dem Schlusspfiff sah der eingewechselte, spielende Stammtorwart Christoph Thies bereits verwarnt nach einer angeblichen Schwalbe noch Gelb-Rot. „Das war 35 Minuten lang ein sehr gutes Spiel von beiden Teams und dann bekommen wir das erste Traumtor gegen uns. Als wir im zweiten Abschnitt wieder gut drin waren, fangen wir das zweite Traumtor. Wir haben alles reingeworfen, aber Betzdorf ist ein verdienter Sieger mit viel Qualität", so Gästetrainer Justin Keeler. „Das war ein tolles Spiel von zwei tollen Mannschaften. Für uns war es harte Arbeit und drei wichtige Punkte. Wir haben es gegen einen starken Gegner gut gemacht, die Ausfälle gut weggesteckt und auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich unheimlich stolz“, so Betzdorfs Trainer Enis Caglayan.

SG 06 Betzdorf – SG Berod-W./Lauterzt/O. 2:0 (1:0)

Betzdorf: Althoff – Spies (71. Rashoyan), Hüsch, Aydin, Cano Cifuentes – Jashari (83. Houta), Boger (26. Milosevic) – Moosakhani, Balijaj (81. Thies), Barth (56. Stephan) – Uzun.

Berod-Wahlrod: Vincek – Brandenburger (65. Wagner), Schulze, Neumann (75. Schumacher), Voigt – Brand, Stein – Wild, Niedergesäß (50.Ostermann), Strauch – Keeler.

Schiedsrichter: Boris Stoeber (St. Sebastian).

Zuschauer: 238.

Tore: 1:0 Enrico Balijaj (35.), 2:0 Robin Moosakhani (51.)

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Betzdorfs Christoph Thies (90.+3) wegen Foulspiels und Unsportlichkeit.