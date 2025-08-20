Die SG 06 Betzdorf sorgt mit der Verpflichtung von Moritz Brato für einen echten Transfer-Coup. Der erfahrene Oberligaspieler soll der Verteidigung noch mehr Sicherheit geben. Ein Transfer, der auch ein Statement in Richtung Zukunft ist.

17 Spiele in der Regionalliga West, 142 Spiele in den Oberligen Westfalen und Rheinland-Pfalz/Saar – diese Vita kann sich sehen lassen: SG 06 Betzdorf, 1. FC Kaan-Marienborn, TuS Erndtebrück, Sportfreunde Siegen, FV Engers, SV Rot-Weiß Hadamar und jetzt eben wieder SG 06 Betzdorf. Mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Moritz Brato gelingt dem Bezirksligisten vom Bühl ein echter Transfer-Coup, der zeigt, wo die Reise in Zukunft hingehen soll.

Brato durchlief die gesamte Jugend bei der SG 06 und spielte seine ersten Senioren-Jahre auf dem Bühl. Dann zog es ihn zu mehreren Vereinen in der Region, bei denen er vor allem in der Oberliga reichlich Erfahrung sammelte. Zuletzt spielte er beim SV Rot-Weiß Hadamar in der Verbandsliga Hessen-Mitte, bei dem er „aus beruflichen Gründen“ aufhörte. Nun kehrt er zurück zu seinem Heimatverein, der mit ihm sicherlich das Ziel Aufstieg in die Rheinlandliga in diesem Jahr anpeilen will.

„Wir sind sehr glücklich darüber, einen echten Megatransfer für unsere SG 06 verkünden zu können.“

Timo Unkel, 1. Vorsitzender SG 06 Betzdorf

Die ersten Gerüchte rund um eine SG-Rückkehr kamen bereits in der Sommervorbereitung auf. Damals war Brato vereinslos, und Trainer Enis Caglayan erklärte: „Das ist auch bei uns angekommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir schon einmal Kontakt hatten, er sich dann aber letztlich für Hadamar entschieden hatte. Das ist jetzt natürlich naheliegend, aber ich als Trainer hatte jetzt noch keinen Kontakt.“ Zu diesem Kontakt scheint es in der Folge aber gekommen zu sein, denn der Brato-Transfer wurde am Dienstagabend in den sozialen Medien von der SG 06 öffentlich gemacht.

Der erste Vorsitzende der SG 06 Betzdorf findet folgende Worte zu dem Transfer: „Wir sind sehr glücklich darüber, einen echten Megatransfer für unsere SG 06 verkünden zu können. Mit Moritz holen wir nicht nur einen erfahrenen Oberligaspieler zurück, sondern vor allem einen echten Betzdorfer Jungen, der Herz und Leidenschaft für unseren Verein mitbringt.“ Mit diesem Transfer machen die Betzdorfer ihre Aufstiegsambitionen noch einmal deutlicher.