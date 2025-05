Die Spielzeit 2024/2025 in der der Fußball-Bezirksliga Ost steht vor einem spannenden Saisonfinale. Die SG 06 Betzdorf konnte ihr letztes Heimspiel der regulären Saison gegen den TuS Asbach mit 1:0 (1:0) gewinnen und somit die Saison ohne Heimniederlage abschließen. Damit vertagen die Betzdorfer, die seit mehreren Wochen mit der Spvgg EGC Wirges um den Titel kämpfen, die Meisterentscheidung auf den letzten Spieltag am kommenden Wochenende. Gegen Asbach sahen die 132 Zuschauer auf dem Bühl eine Partie, die laut Betzdorfs Trainer Enis Caglayan „von der Spannung lebte“. Sein Gegenüber Simone Floris erklärte nach der Begegnung: „Das war ein spannendes, ausgeglichenes Spiel, welches auch 3:3 ausgehen hätte können“. Die Torhüter beider Teams zeigten sich an diesem Tag aber hervorragend aufgelegt.

Bereits vor der Partie wurde es emotional. Tengiz Rashoyan und Mohamed Houta wurden gebührend verabschiedet. Zudem sagten die Betzdorfer Adieu zu ihrer Vereinslegende Ersel Sahin, der den Verein nach über 20 Jahren zum Saisonende verlassen wird. „Da wurde ich schon richtig emotional, ich hatte fast Tränen in den Augen“, musste Caglayan anerkennen.

Uzun erzielt früh den Siegtreffer

Mit der ersten nennenswerten Chance der Partie brachte der Bezirksliga-Top-Torjäger Temel Uzun mit seinem 38. Saisontor die Betzdorfer in Front. Nach einem Geniestreich von Mittelfeld-Motor Enrico Balijaj, der Uzun mit einem Steilpass auf die Reise schickte, konnte Betzdorf früh das Tor des Tages erzielen (10.). „Das war mal wieder ein Tor, welches nur Temel Uzun so schießen kann. Das hat er schon genial gemacht“, musste Asbachs Trainer Floris neidlos anerkennen.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die vor allem in Halbzeit zwei mit Chancen auf beiden Seiten glänzte. „Wir wollten natürlich versuchen, das Spiel zu entscheiden. Aber auch Asbach hatte Chancen. Beide Torhüter waren extrem gut an diesem Tag“, so Caglayan. Die Vorentscheidung verpasste die SG gleich mehrmals. Robin Moosakhani scheiterte an Asbach-Keeper Niklas Klein (53.), Sahins Schuss ging knapp über die Latte (60.) und Balijajs Kopfball hielt Klein überragend (85.). Kleins Gegenüber Christoph Thies zeigte sich genauso sicher. Im Eins-Gegen-eins blieb er gegen Bennet Lorenz der Sieger (38.) und kurz vor Schluss lenkte er den Asbacher Freistoß von Fabian Eckloff über die Latte (88.). So blieb es nach 90 Minuten bei dem knappen 1:0 für die Betzdorfer.

„Beide Torhüter waren extrem gut an diesem Tag.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

„Das war ein totaler Arbeitssieg. Asbach hat uns in dieser Partie auf Augenhöhe alles abverlangt“, bilanzierte Caglayan. Aber auch Floris war nach der Partie stolz auf seine Mannschaft: „So, wie wir uns letzte und diese Woche präsentiert haben, war enorm stark. Das lässt mich auf mehr hoffen in der neuen Saison“. Den sicheren Klassenverbleib feierten die Asbacher laut Floris „die ganze Nacht“. Die Betzdorfer hingegen steuern auf das Meisterschafts-Finale nächstes Wochenende zu.

SG 06 Betzdorf – TuS Asbach 1:0 (1:0)

Betzdorf: Thies – Cano Cifuentes, Hüsch, Dhariwal, Milosevic (68. Erner) – Balijaj, Heinrich (85. Houta) – Moosakhani, Becker (46. Boger), Sahin (65. Spies) – Uzun (87. Rashoyan).

Asbach: Klein – Rottscheidt (74. Ditscheid), Bruns, Hermann, Sereda – Buda, Kuhn, Eckloff, Warmsbach (69. Merz) – Lorenz (84. Huhn), Kowalski.

Schiedsrichter: Niklas Hickmann (Alzheim).

Zuschauer: 132.

Tore: 1:0 Temel Uzun (10.).