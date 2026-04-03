Fußball-Drama in der Bezirksliga Ost: Betzdorf sichert sich in letzter Minute ein Unentschieden gegen Burgschwalbach und bleibt knapp an der Tabellenspitze. Könnte das der Punkt zur Meisterschaft werden?
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Die SG 06 Betzdorf hat sich am Gründonnerstag in der Fußball-Bezirksliga Ost erst in der Nachspielzeit für eine weitere Woche die Tabellenführung gesichert. Im Heimspiel gegen den TuS Burgschwalbach hatten die Sieg-Hellerstädter mehr Mühe als erwartet und mussten sich mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden begnügen.