Heidrich in der Nachspielzeit
Betzdorf rettet spät einen Punkt gegen Burgschwalbach
Marius Hüsch (in Grün-Weiß) klärte für die SG 06 Betzdorf einen Schuss des TuS Burgschwalbach (in Rot) auf der Linie und hatte s
Marius Hüsch (in Grün-Weiß) klärte für die SG 06 Betzdorf einen Schuss des TuS Burgschwalbach (in Rot) auf der Linie und hatte somit einen großen Anteil am Punktgewinn der Heimelf.
Manfred Böhmer/balu

Fußball-Drama in der Bezirksliga Ost: Betzdorf sichert sich in letzter Minute ein Unentschieden gegen Burgschwalbach und bleibt knapp an der Tabellenspitze. Könnte das der Punkt zur Meisterschaft werden?

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Die SG 06 Betzdorf hat sich am Gründonnerstag in der Fußball-Bezirksliga Ost erst in der Nachspielzeit für eine weitere Woche die Tabellenführung gesichert. Im Heimspiel gegen den TuS Burgschwalbach hatten die Sieg-Hellerstädter mehr Mühe als erwartet und mussten sich mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden begnügen.

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