Heidrich in der Nachspielzeit Betzdorf rettet spät einen Punkt gegen Burgschwalbach Jens Kötting 03.04.2026, 11:29 Uhr

i Marius Hüsch (in Grün-Weiß) klärte für die SG 06 Betzdorf einen Schuss des TuS Burgschwalbach (in Rot) auf der Linie und hatte somit einen großen Anteil am Punktgewinn der Heimelf. Manfred Böhmer/balu

Fußball-Drama in der Bezirksliga Ost: Betzdorf sichert sich in letzter Minute ein Unentschieden gegen Burgschwalbach und bleibt knapp an der Tabellenspitze. Könnte das der Punkt zur Meisterschaft werden?

Die SG 06 Betzdorf hat sich am Gründonnerstag in der Fußball-Bezirksliga Ost erst in der Nachspielzeit für eine weitere Woche die Tabellenführung gesichert. Im Heimspiel gegen den TuS Burgschwalbach hatten die Sieg-Hellerstädter mehr Mühe als erwartet und mussten sich mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden begnügen.







Artikel teilen

Artikel teilen