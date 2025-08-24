Die SG 06 Betzdorf bleibt in der Bezirksliga Ost das Team der Stunde. Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 12:2. Damit bleibt die SG weiterhin vor der punktgleichen SG Lautzert-Oberdreis, welche einen Treffer weniger erzielt hat.

Die SG 06 Betzdorf hat auch das dritte Spiel in der noch jungen Saison der Bezirksliga Ost für sich entschieden und dadurch die Tabellenführung verteidigt. Gegen Aufsteiger FC Kosova Montabaur setzte sich der Vorjahreszweite sich nach 90 dominanten Minuten verdientermaßen mit 4:1 (2:0)-Toren durch. Damit untermauern die Betzdorfer ihre Aufstiegsambitionen, die spätestens nach dem Transfer von Rückkehrer Moritz Brato deutlich geworden sind. Der oberligaerfahrene Innenverteidiger war gegen Montabaur aber noch nicht mit von der Partie. Zusammen mit der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ist die SG 06 das einzige Team, welches noch keinen Punkt liegen gelassen hat.

Gegen den Aufsteiger aus der Kreisstadt, der zum ersten Mal in dieser Saison auf seinen vollen Kader zurückgreifen konnte, sahen die Zuschauer zunächst eine verhaltene Heimelf, ehe der erste Fehler der Kosovaren eiskalt bestraft wurde: Oliver Cano Cifuentes flankte von rechts an den Fünfmeterraum, wo Sven Heidrich einlief und vor FC-Keeper Rinas Musaj einnickte (19.). Der Schlussmann machte dabei keine glückliche Figur. Danach lief die Angriffsmaschinerie bei den Gastgebern wieder wie am Schnürchen. Nur sechs Minuten später umkurvte Torjäger Temel Uzun zwar Musaj, zielte aus spitzem Winkel aber knapp rechts vorbei. Besser machte er es in der 31. Minute, als er nach einem Pass von Marvin Heinrich alleine auf Musaj zustürmte und aus 14 Metern Entfernung flach rechts am Torwart vorbei einschob.

„Die Aufgabe haben wir seriös gelöst und konnten auch Kräfte schonen für die Englische Woche.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Danach scheiterte Uzun dreimal aussichtsreich am nun stark parierenden Musaj (37., 52., 54.), ehe er in der 57. Minute nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und einem Pass in seinen Lauf aus kurzer Distanz doch noch einmal flach einschob. Die Betzdorfer hatten das Spiel souverän unter Kontrolle, wobei abermals Uzun (59.) und Hikmet Aydin (69.) weitere Chancen ungenutzt ließen. In der Schlussphase markierte Marvin Heinrich nach Vorlage von Uzun in der 86. Minute zunächst das 4:0, ehe Arber Bardhaj nach Ecke von Ilir Malici in der 89. Minute der „Ehrentreffer“ für die Gäste aus dem Unterwesterwald gelang.

„Im Gegensatz zu den ersten Spielen war das taktisch schon besser von uns, aber diese Fehler sind in der Bezirksliga tödlich.“

Mesut Karadeniz, Co-Trainer FC Kosova Montabaur

„Betzdorf war unterm Strich das dominierende Team, aber die Tore fallen wieder nach individuellen Fehlern von uns und viel zu einfach. Das darf nicht passieren. Im Gegensatz zu den ersten Spielen war das taktisch schon besser von uns, aber diese Fehler sind in der Bezirksliga tödlich“, erkannte Montabaurs Co-Trainer Mesut Karadeniz. „Die drei Punkte waren wichtig und das Gegentor hinten raus unnötig. Wir haben kaum Chancen zugelassen und selbst viele Chancen vergeben. Die Aufgabe haben wir seriös gelöst und konnten auch Kräfte schonen für die Englische Woche, da wir das Spiel bestimmt haben und dies nicht so kräftezehrend war. Im Pokalspiel am Mittwoch in Neuwied müssen wir sicherlich mehr investieren“, blickte Betzdorfs Trainer Enis Caglayan nach vorn.

SG 06 Betzdorf – FC Kosova Montabaur 4:1 (2:0)

Betzdorf: Thies – Cano Cifuentes (66. Stephan), Hüsch, Tuncdemir, Aydin – Heidrich (71. Milosevic), Boger (78. Jashari) – Heinrich, Balijaj (78. Becker), Barth (63. Adanic) – Uzun.

Montabaur: Musaj – Bungu (66. Korqaj), Husaj (46. Yildiz), Isamjli, Rexhepi – Malici, Bardhaj – Pajaziti, Nekaj (56. Celik), Pajic (73. Zhushi)- Rama (71. Shala).

Schiedsrichter: Paul Schnatz.

Zuschauer: 160.

Tore: 1:0 Sven Heidrich (19.), 2:0 und 3:0 Temel Uzun (31., 57.), 4:0 Marvin Heinrich (86.), 4:1 Arber Bardhaj (89.).