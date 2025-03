Die SG 06 Betzdorf hat auch das dritte Pflichtspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost in diesem Jahr souverän gemeistert. Nach dem ungefährdetem 9:0 (3:0)-Heimsieg über die SG Rheinhöhen und dem zeitgleichen Remis der SG Hundsangen beträgt der Vorsprung auf Platz drei nun schon komfortable acht Punkte.

Nach der Niederlage in der Hinrunde hatten die Gastgeber sich etwas vorgenommen, fanden aber nur schwer in die Partie. Die Gäste standen gut in der Defensive, kassierten aber bei der ersten Unachtsamkeit gleich das erste Gegentor: Fynn Jona Barth spielte zu Robin Moosakhani, der sich drehte und aus zwölf Meter ins rechte Eck einschob (19.). Die Gäste versuchten zwar immer wieder Nadelstiche zu setzen, kamen aber im letzten Drittel kaum durch und hatten lediglich einen Abschluss von Leon Hamm. Beim Schuss aus zehn Metern hatte Betzdorfs Torwart Christoph Thies keine Probleme (23.).

Nach dem 0:4 geht’s dahin für die Gäste

Zwei Minuten später spielten Moosakhani und Temel Uzun einen doppelten Doppelpass im Strafraum und Uzun konnte aus acht Metern ins leere Tor einschieben. Weitere fünf Minuten später scheiterte Uzun mit einem indirekten Freistoß aus sechs Metern an der Mauer auf der Linie, nachdem Gäste-Schlussmann Philipp Lenz einen Rückpass aufgenommen hatte. Nochmals drei Minuten später traf Moosakhani mit einem 28-Meter-Freistoß nur den Außenpfosten, ehe er in der 39. Minute zum zweiten Mal einnetzte, nachdem ihn Enrico Balijaj im Anschluss an einen Eckball schön frei gespielt hatte.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur sieben Minute, bis Uzun mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Nach Zuspiel von Leon Boger ließ er Lenz aussteigen und schob flach ein. Die Gäste gaben sich nun geschlagen und kassierten weitere Gegentreffer durch Tore von Balijaj (60., 73.), Marius Hüsch (69./Foulelfmeter, 71.) sowie abermals Uzun (90.). Zudem scheiterte Balijaj noch mit einem Kopfball an der Latte (56.) und Uzun verzeichnete einen Pfostentreffer (86.).

„Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. In der ersten Halbzeit hatten wir auch noch Offensivaktionen, aber Betzdorf hat zwingender und technisch versierter agiert. In der zweiten Halbzeit haben wir leider drei sehr schnelle Tore kassiert", so Rheinhöhens Trainer Till Warkentin. „Unser Sieg ist hochverdient. In der ersten Halbzeit waren wir noch etwas lethargisch, in der zweiten haben wir uns in einen Rausch gespielt“, so SG-Trainer Philipp Euteneuer.

SG 06 Betzdorf – SG Rheinhöhen 9:0 (3:0)

Betzdorf: Thies - Spies (69. Dhariwal), Erner (63. Becker), Hüsch, Aydin - Heinrich, Boger (63. Jashari) - Moosakhani, Balijaj (74. Cano Cifuentes), Barth (63. Milosevic) - Uzun.

SG Rheinhöhen: Lenz - Schmidt, Roth, Klinger, Stein (51. S. Klein) - Köhler, Becker (D. Klein), Müller, Stein - Hamm, Lubitz.

Schiedsrichter: Markus Robert Pfitzmaier (Weitersburg).

Zuschauer: 140.

Tore: 1:0 Robin Moosakhani (19.), 2:0 Temel Uzun (25.), 3:0 Robin Moosakhani (39.), 4:0 Temel Uzun (52.), 5:0 Enrico Balijaj (60.), 6:0, 7:0 Marius Hüsch (69./Foulelfmeter, 71.), 8:0 Enrico Balijaj (73.), 9:0 Temel Uzun (90.).