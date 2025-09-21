10:0-Heimsieg auf dem Bühl Betzdorf lässt es gegen Müschenbach richtig krachen Jens Kötting 21.09.2025, 12:04 Uhr

i Der Betzdorfer Torjäger Temel Uzun (mit Maske) steuerte beim 10:0 gegen die SG Müschenbach (liegend Torwart David Aust) einen Treffer dazu. Manfred Böhmer/balu

Das war ein echtes Statement des Tabellenführers: Die SG 06 Betzdorf um Trainer Enis Caglayan zeigte sich beim 10:0-Erfolg gegen die SG Müschenbach/Hachenburg in Torlaune und verteidigte ihre Tabellenführung eindrucksvoll.

Die SG 06 Betzdorf hat eine Woche nach der Rückkehr an die Tabellenspitze in der Fußball-Bezirksliga Ost den ersten Platz eindrucksvoll verteidigt. Gegen die SG Müschenbach/Hachenburg setzte man sich am Samstagabend unter Flutlicht mit sage und schreibe 10:0 (4:0)-Toren durch.







Artikel teilen

Artikel teilen