Die SG 06 Betzdorf gewann im Topspiel der Bezirksliga Ost klar mit 3:0 gegen die SG Lautzert-Oberdreis. Die Lautzerter reisten mit einem dünnen Kader auf den Bühl, Betzdorf ließ keine Gnade walten.

Die SG 06 Betzdorf hat sich für die erste Saisonniederlage in der Vorwoche in Hundsangen rehabilitiert und im Heimspiel gegen die SG Lautzert-Oberdreis wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach 90 dominanten Minuten setzte sich das Team des Trainergespanns Enis Caglayan/Philipp Euteneuer verdientermaßen mit 3:0 (2:0)-Toren durch.

Die Heimelf war von Beginn an um eine stabile Absicherung bemüht, hatte aber bereits in der fünften Minute die erste große Torchance: Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte von Burhan Tuncdemir nahm Fynn Jona Barth das Leder auf links klasse an, ging nach innen, schloss aber aus vierzehn Meter zu hoch ab. Die ersatzgeschwächten Lautzerter, die gerne verlegt hätten und auf einige Stammspieler verzichten mussten, mussten nach dreizehn Minuten auch noch den Ausfall von Offensivkraft Dominik Soldo verkraften und kamen daher in der Offensive nicht wirklich zur Entfaltung. Die Führung der Betzdorfer wurde dann von Goalgetter Temel Uzun mustergültig vorbereitet: Nach einem Zuspiel auf der rechten Seite tunnelte er zunächst Gegenspieler Tyler Brand und ging dann in den Strafraum bis zur Grundlinie, wo er perfekt an den Fünfmeterraum zurücklegte, wo der eingelaufene Fynn Jona Barth nur noch frei einschieben musste (20.).

„Es haben acht Spieler gefehlt, das ist nicht aufzufangen.“

Deniz Sakalakoglu, Trainer SG Lautzert-Oberdreis

Die Lautzerter hatten ihrerseits nur zwei Halbchancen, als die Torschüsse von Cem Koc (24.) und Justin Keeler (38.) rechts vorbei gingen. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte die Betzdorfer dann: Nach einer kurz ausgeführten Ecke von rechts brachte Uzun den Ball wieder vors Tor, die Lautzerter Hintermannschaft konnte nicht klären und Rückkehrer Moritz Brato stand im ersten Heimspiel nach seinem Wechsel goldrichtig und konnte aus kurzer Distanz unbedrängt einschieben (45.+3).

Auch in Durchgang zwei waren beide Teams zunächst um eine gute Absicherung bedacht, Offensivaktionen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die Chance zur endgültigen Entscheidung ließen die Sieg-Hellerstädter dann bei einer Doppelchance in der 67./68. Minute liegen: Nach einem Flachpass von Enrico Balijaj konnten die Gäste es nicht verteidigen, der unglücklich agierende Uzun traf bei seinem Abschluss einen Abwehrspieler vor der Linie. Eine Minute später verlud Balijaj einen Abwehrspieler und zielte nach rechts unten, doch der spielende Trainer und Torwart Deniz Sakalakoglu reagierte klasse und lenkte den Schuss um den Pfosten. Nachdem Uzun in der 82. Minute eine weitere Großchance frei vor Sakalakoglu liegen ließ, war es dem eingewechselten Mirnes Saranovic vorbehalten, in der Nachspielzeit (90.+1) für den dritten Treffer zu sorgen.

„Wir haben das Spiel kontrolliert und hatten die bessere Spielanlage.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Gästetrainer Sakalakoglu war nach der Partie mit dem Auftritt seiner Elf nicht unzufrieden: „Mit dem Kader, der uns heute zur Verfügung stand, ist das so absolut okay. Es haben acht Spieler gefehlt, das ist nicht aufzufangen. Aber ich will mich darüber nicht beklagen, nächste Woche geht es weiter. Ärgerlich ist, das Betzdorf mit der ersten gelungenen Aktion in Führung geht“. Betzdorfs Enis Caglayan war nach den nächsten drei Punkten zufrieden: „Wir wussten heute um die Schwierigkeit der Aufgabe und Lautzert hatte bis dato die beste Abwehr. Ziel war es, die drei Punkte hier zu behalten und wir hatten auch jederzeit alles im Griff. Leider hat es bis zum zweiten Tor lange gedauert, aber wir hatten zu wenig Gefahr im letzten Drittel. Wichtig war das zweite Tor vor der Pause, danach wollten wir Gas geben, was uns leider nicht gelungen ist. Wir haben aber das Spiel kontrolliert und hatten die bessere Spielanlage“.

SG 06 Betzdorf – SG Lautzert-Oberdreis 3:0 (2:0)

Betzdorf: Thies – Cano Cifuentes (88. Milosevic), Brato, Tuncdemir, Aydin – Boger (46. Moosakhani), Heidrich – Heinrich, Balijaj, Barth (59. Adanic (78. Becker)) – Uzun (83. Saranovic).

Lautzert-Oberdreis: Sakalakoglu – Brandenburger, Wardein, Keeler, Tyler Brand – Tom Brand – Soldo (13. Nikqi), Brabender, Koc, Voigt (66. Ostermann) – Strauch.

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz).

Zuschauer: 262.

Tore: 1:0 Jona Fynn Barth (20.), 2:0 Moritz Brato (45.+3), 3:0 Mirnes Saranovic (90.+1).