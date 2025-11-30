Betzdorf hat mit dem Schlusslicht keine Probleme

Standesgemäß fiel das Ergebnis zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht. Aufgrund der großen Personalnot (nur 11 Feldspieler) konnte Ahrbachs Trainer Stephan Krebs mit dem klaren Ergebnis, aber vor allem mit der Leistung seiner Elf leben.
Die SG 06 Betzdorf hat im letzten Spiel des Jahres auf eigenem Platz gegen die SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth hochverdient gewonnen und überwintert an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost. Gegen den Tabellenletzten, der mit dem allerletzten Aufgebot und nur elf Spielern antrat, setzten sich die Sieg-Heller-Städter souverän mit 5:0 (3:0) durch.