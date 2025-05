Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und Tabellenführer EGC Wirges konnte die SG Betzdorf wieder einen Sieg landen und hält das Titelrennen in der Bezirksliga Ost weiter offen. Bei bestem Wetter auf dem Betzdorfer Bühl schlugen die Gastgeber den FC HWW Niederroßbach mit 6:0 (2:0).

Den Anfang machte Marvin Heinrich mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern, den er nach Ablage von Robin Moosakhani per Direktabnahme in den Winkel beförderte (10.). Die Riesenchance auf das 2:0 hatte in der 31. Minute Marius Hüsch aus elf Metern. Nach einem Foul von Gästekeeper Jan Kiefer an Top-Torjäger Temel Uzun zeigte Schiedsrichter Janik Ferger auf den Punkt, doch Kiefer machte seinen Fehler wieder wett und parierte den etwas laschen Strafstoß. „Wir haben mit dem verschossenen Elfmeter noch ein bisschen Spannung reingebracht, aber wir haben heute eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt“, zeigte sich Betzdorfs Trainer Enis Caglayan stolz über den Auftritt seiner Mannschaft.

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Dass der verschossene Elfmeter sein Team nicht aus der Fassung brachte, war schnell zu erkennen. Ein paar Minuten später war Kiefer dann machtlos, als eine Hereingabe von Betzdorfs Niklas Spies durch Tim Christian so abgefälscht wurde, dass Kiefer schon am Boden lag und Temel Uzun nur noch einschieben musste (39.). Ein Aufbäumen nach der Halbzeit ließen die Betzdorfer gar nicht erst zu und erhöhten in der 48. Minute durch Lucas Becker auf 3:0. Beim 4:0 agierte Becker dann als Vorbereiter und legte im Strafraum auf Uzun ab, der sicher vollstreckte (58.). „Wir waren heute einfach kein Gegner für Betzdorf“, ordnete HWW-Trainer Metin Kilic die 90 Minuten realistisch ein.

Auch die letzte halbe Stunde verlief nicht anders, und so konnten die Gastgeber noch zwei Tore nachlegen. Erst war es Außenverteidiger Oliver Cano Cifuentes mit einem schönen Solo über die rechte Seite, der dann nach innen zog und mit dem linken Fuß gegen die Laufrichtung von Kiefer traf (68.). In der 71. Minute setzte Uzun mit seinem dritten Treffer der Partie und dem bereits 37. Saisontreffer den Schlusspunkt, nachdem Moosakhani vor Kiefer querlegte und Uzun ins leere Tor einschob.

Metin Kilic, Trainer FC HWW Niederroßbach

„Das war insgesamt hochverdient. Wir haben erwartet, dass es schwieriger wird, aber letztlich ist man immer so stark, wie der Gegner es zulässt. Somit bleiben wir noch an Wirges dran und jetzt gucken wir mal, wie die Welt nächste Woche aussieht“, so Enis Caglayan, der sich weiterhin berechtigte Hoffnung auf den Titel in der Bezirksliga macht. „Wir mussten zwar viel umstellen, aber das ist keine Entschuldigung für die gezeigte Leistung. Betzdorf hat in der Höhe absolut verdient gewonnen. Das war heute nicht Bezirksliga-tauglich von uns“, ging Metin Kilic hart ins Gericht mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

SG 06 Betzdorf – FC HWW Niederroßbach 6:0 (2:0)

Betzdorf: Thies – Cifuentes, Hüsch, Aydin (63. Dhariwal), Milosevic (66. Stephan) – Spies (66. Sahin), Balijaj, Heinrich, Becker – Moosakhani, Uzun.

Niederroßbach: Kiefer – Ferger, Künkler, Marquardt, Christian – Erol, Tanaka, Walkenbach – Bartoschek, Koc (72. Thomaser), Röder.

Schiedsrichter: Janik Ferger (Guckheim).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Robin Moosakhani (10.), 2:0 Temel Uzun (39.), 3:0 Lucas Leon Becker (48.), 4:0 Temel Uzun (58.), 5:0 Oliver Cano Cifuentes (68.), 6:0 Temel Uzun (71.).

Besonderheit: Jan Kiefer (FC HWW Niederroßbach) hält Foulelfmeter von Marius Hüsch (31.).