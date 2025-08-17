In der Fußball-Bezirksliga Ost verpasste die SG 06 Betzdorf letztes Jahr nur knapp den Aufstieg in die Rheinlandliga. Warum sie der absolute Topfavorit auf den Titel sind, zeigten sie beim 6:1-Auswärtssieg bei der SG Ahrbach.

In der Fußball-Bezirksliga Ost musste die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod eine deftige 1:6 (0:5)-Niederlage gegen die hoch gehandelte SG 06 Betzdorf einstecken – und war trotz allem noch gut bedient, denn die Gäste ließen vor allem im zweiten Spielabschnitt viele Chancen ungenutzt oder scheiterten am gut aufgelegten Ahrbacher Torwart Julian Schmitz, der eine schlimmere Klatsche verhinderte.

Von Beginn an legte der Vorjahreszweite ein hohes Tempo vor, gepaart mit Passsicherheit und großer Laufbereitschaft. So dauerte es nur sieben Minuten, bis Betzdorf zum ersten Mal jubeln konnte. Nach einer Flanke von Sven Heidrich legte Muhammed Umut per Kopf für Enrico Balijaj auf, der aus kurzer Distanz zum 0:1 traf. Als der Torschütze nur drei Minuten später Temel Uzun per Steckpass bediente, bedankte sich dieser mir einem Treffer ins lange Eck. Balijaj erhöhte dann mit einem satten Schuss aus 20 Metern unter die Latte, obwohl Schmitz noch mit den Fingerspitzen am Ball war (19.).

i An Julian Schmitz (Foto) lag's nicht: Ahrbachs Schlussmann vereitelte mit einigen Paradene eine noch höhere Niederlage. Dennoch musste er sechs Mal hinter sich greifen. Andreas Hergenhahn

Bei der nächsten Aktion stand der Ahrbacher Keeper wieder im Mittelpunkt. Ein Foul von Jan Christian Weber an Muhammed Umut führte zum Strafstoß für die Gäste. Schmitz parierte den Schuss von Leon Boger glänzend und wehrte auch den Nachschuss ab, doch im dritten Versuch hatte der Betzdorfer Erfolg (23.). Ahrbachs Torwart war zu Recht stinksauer auf seine Vorderleute, weil keiner mitgelaufen war. In der Folge war auffällig, dass die Gäste viel intensiver miteinander kommunizierten als die Heimelf. Alle waren ständig in Bewegung und somit anspielbereit. Spätestens nach dem nächsten Treffer zum 0:5 durch Uzun (30.) gingen bei den Gastgebern die Köpfe runter und die meisten ergaben sich ihrem Schicksal.

Betzdorf schaltet einen Gang runter

In der zweiten Halbzeit schalteten die Gäste ein paar Gänge zurück und verwalteten den Vorsprung mit Geschick und Können. So blieb ihnen nur noch ein Treffer, den Uzun auf Vorarbeit von Balijaj erzielte (57.).

Bei Ahrbach lief nun gar nichts mehr zusammen. Man hatte das Gefühl, sie wollten irgendwie aus der Nummer herauskommen. Als dann der eingewechselte Niklas Klar nach einer weiten Vorlage den Ehrentreffer zum 1:6 erzielte, konnten die einheimischen Fans erstmals jubeln (75.). Das blieb jedoch die einzige Ausbeute für die Gastgeber. Einige Fans reagierten mit Galgenhumor: „Man kann nur die zweite Halbzeit werten, denn die ist ja schließlich unentschieden ausgegangen.“

„Wir haben der Mannschaft in den letzten drei Wochen zu oft hitzefrei gegeben.“

Zvonko Juranovic, Trainer SG Ahrbach

Nicht ganz so locker nahm es das Ahrbacher Trainergespann. „Wir haben der Mannschaft in den letzten drei Wochen zu oft hitzefrei gegeben“, bilanzierte Zvonko Juranovic nicht ohne Sarkasmus, „doch jetzt heißt es Mund abputzen und weiter!“ Sein Partner René Reckelkamm sah das etwas differenzierter: „Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und zeigten kaum Bereitschaft und wenig Gegenwehr.“ Betzdorfs Coach Enis Caglayan war verständlicherweise sehr zufrieden: „Wir waren klar dominant und von Beginn an sehr effektiv. Meine Mannschaft war stets konzentriert und fokussiert. So haben wir verdient gewonnen.“

SG Ahrbach/H./G. – SG 06 Betzdorf 1:6 (0:5)

Ahrbach/Heiligenroth/Girod: Schmitz – Weber, Ölmez, Krebs, Schlag (68. Schlemmer) – Görg – Rausch (46. Turan), Fichtner (68. Klar), Abrham – Sturm (78. Mohammed), Kuhn.

SG 06 Betzdorf: Thies – Cano Cifuentes (71. Spies), Hüsch, Tuncdemir, Aydin (46. Milosevic) – Heidrich, Boger (75. Jashari) – Balijaj (65. Adanic), Heinrich, Uzun, Umut.

Schiedsrichter: Frederic Lotzer (Koblenz).

Zuschauer: 90.

Tore: 0:1 Enrico Balijaj (7.), 0:2 Temel Uzun (10.), 0:3 Enrico Balijaj (19.), 0:4 Leon Boger (23. Foulelfmeter), 0:5, 0:6 Temel Uzun (30., 57.), 1:6 Niklas Klar (75.).