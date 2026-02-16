Überraschendes Umdenken Betzdorf findet die Trainerlösung in den eigenen Reihen Moritz Hannappel 16.02.2026, 06:00 Uhr

i Wollen die sportliche Entwicklung bei der SG 06 Betzdorf ab Sommer weiter vorantreiben: Das neue Trainerteam (in Grün von links mit Co-Trainer Burhan Tuncdemir, Cheftrainer Enis Caglayan und Co-Trainer Christoph Thies), das hier vom 1. Vorsitzenden Timo Unkel (links) und dem sportlichen Leiter Andreas Wittek (rechts) präsentiert wird. Manfred Böhmer/balu

Lange war der Bezirksliga-Ost-Spitzenreiter auf der Suche nach einer Trainerlösung zur neuen Saison. Nun wird auch klar, warum sich das Thema über mehrere Wochen zog. Es hat mit einem überraschenden Umdenken und zweier „Beförderungen“ zu tun.

Der ein oder andere Trainername kursierte schon rund um den Bühl in Betzdorf. Wer übernimmt das Traineramt ab Sommer vom scheidenden Trainerduo Enis Caglayan und Philipp Euteneuer? Nun ist klar: Die Lösung haben die Verantwortlichen des Bezirksligisten nach mehreren Gesprächen in den eigenen Reihen gefunden.







