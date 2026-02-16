Lange war der Bezirksliga-Ost-Spitzenreiter auf der Suche nach einer Trainerlösung zur neuen Saison. Nun wird auch klar, warum sich das Thema über mehrere Wochen zog. Es hat mit einem überraschenden Umdenken und zweier „Beförderungen“ zu tun.
Der ein oder andere Trainername kursierte schon rund um den Bühl in Betzdorf. Wer übernimmt das Traineramt ab Sommer vom scheidenden Trainerduo Enis Caglayan und Philipp Euteneuer? Nun ist klar: Die Lösung haben die Verantwortlichen des Bezirksligisten nach mehreren Gesprächen in den eigenen Reihen gefunden.