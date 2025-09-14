Ein früher Platzverweis hätte der SG 06 Betzdorf richtig wehtun können. Doch letztlich war es die SG St. Katharinen, die mit ihrer Überzahl Probleme hatte. Es entwickelte sich ein Krimi, der Spannung bis in die Nachspielzeit bot.

Souverän war der Auftritt der SG Betzdorf am Ende nicht. Aber letztlich setzte sich der Favorit bei der SG St. Katharinen-Vettelschoß mit 3:2 (1:1) durch und feierte nach 98 hektischen Minuten die erstmalige Tabellenführung in dieser Saison in der Bezirksliga Ost. „Spitzenreiter. Spitzenreiter“, hallte es über den Vettelschoßer Platz. Die Gäste feierten ihre drei Punkte so überschwänglich, dass man glauben konnte, ihnen wäre bereits der Aufstieg in die Rheinlandliga gelungen. Mittendrin Coach Enis Caglayan, der seine Spielanalyse im Mannschaftskreis knapp fasste: „Das ist heute ein Sieg mit nachhaltiger Wirkung, Jungs. Ihr habt heute Eier gezeigt.“

Rot nach Notbremse in der 17. Minute

Durchaus verständlich, denn immerhin hatte sein Team fast 80 Minuten in Unterzahl spielen müssen, weil Ömer Hikmet Aydin wegen einer Notbremse bereits in der 17. Minute Rot sah. Zu diesem Zeitpunkt führte Betzdorf durch ein Eigentor bereits mit 1:0. Marvin Heinrich hatte mit seiner hohen Hereingabe die gesamte Vettelschoßer Abwehr überlistet. Franz-Xaver Weber rutschte bei seinem Abwehrversuch unglücklich in diesen Ball und lenkte diesen in den eigenen Kasten. „Klar, das hat uns zunächst in die Karten gespielt, doch danach musste die Mannschaft einige Rückschläge zu verkraften“, meinte Caglayan nach Spielende. Denn dem Platzverweis folgte die Verletzung von Temel Uzun (Verdacht auf Nasenbeinbruch) und der Ausgleich durch Robin Kany (38.). So war das Remis zur Pause durchaus leistungsgerecht. „Beeindruckend, dass er trotz dieser Verletzung so lange durchgehalten hat“, lobte Caglayan.

In Durchgang zwei wurde es erst in den letzten 20 Minuten wieder turbulent. Los ging es mit einer Ampelkarte für St. Katharinens Kany, die Schiedsrichter Markus Robert Pfitzmaier aber wieder zurücknahm – eine Verwechslung. Diese Aktion war der Startschuss für eine ereignisreiche Schlussphase, eingeleitet durch den erneuten Betzdorfer Führungstreffer. Leon Boger versenkte nach Vorarbeit von Robin Moosakhani souverän zum 1:2. Die Einheimischen steckten aber auch jetzt nicht auf und schafften den erneuten Ausgleich. Aus dem Nichts war es Elvin Dobreva, der zum 2:2 versenkte.

„Schade, hier war heute mehr drin. Wir haben gut in die Partie gefunden, sind aber komischerweise durch die Rote Karte etwas aus dem Tritt gekommen.“

Christoph Binot, Trainer SG St. Katharinen

„Wie wir dann weiter an uns geglaubt haben, das macht mich so stolz. Die Jungs sind hier auch nach diesem Rückschlag, weiter mit Kampf und Leidenschaft aufgetreten“, strahlte Caglayan nach der Partie. Und stolz konnte er auch sein, denn Betzdorf schlug auch ein drittes Mal zurück – per Elfmeter nach einem Foul an Moritz Brato. Boger nutzte den Strafstoß zum Siegtreffer, leitete damit die Betzdorfer Feierorgie ein und ließ somit einen etwas enttäuschten Christoph Binot zurück. „Schade, hier war heute mehr drin. Wir haben gut in die Partie gefunden, sind aber komischerweise durch die Rote Karte etwas aus dem Tritt gekommen. Betzdorf hat letztendlich gezeigt, warum sie vorne stehen“, sagte St. Katharinens Trainer. „Meine Mannschaft konnte lange Zeit mithalten. Daher wirft uns diese Niederlage nicht um.“

SG St. Katharinen-Vettelschoß – SG 06 Betzdorf 2:3 (1:1)

SG St. Katharinen-Vettelschoß: Müller – Strauch (64 Dobreva), Luther, Weber (81. Hönighausen), Wilmes – Schmidt (85. Lahr), Schinowski, Hausen (7. Steinebach) – Krasniqi – Hüngsberg, Kany (69. Pehlivan).

SG Betzdorf: Thies – Aydin, Tuncdemir, Brato, Cano – Moosakhani (90.+5 Umut), Boger, Heidrich (81. Barth), Heinrich (25. Milosevic) – Uzun (63. Hüsch), Balijaj (90.+3 Jashari).

Tore: 0:1 Franz-Xaver Weber (7., Eigentor), 1:1 Robin Kany (38.) 1:2 Leon Boger (78.), 2:2 Elvin Dobreva (88.), 2:3 Leon Boger (90.+2, Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Markus Robert Pfitzmaier (Weitersburg).

Zuschauer: 120.

Besonderheit: Rote Karte für Ömer Hikmet Aydin (Betzdorf) wegen Notbremse (17.).