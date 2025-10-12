Trotz fehlender Stammkräfte Betzdorf entscheidet Duell gegen Höhr knapp für sich Jens Kötting 12.10.2025, 10:10 Uhr

i Marvin Heinrich (in Grün-Weiß) erzielte das goldene Tor des Tages gegen die SF Höhr-Grenzhausen (in Blau). Manfred Böhmer/balu

Die SG 06 Betzdorf gewann in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die Sportfreunde aus Höhr Grenzhausen mit 1:0. In einem ausgeglichenen Siel sorgte Marvin Heinrich für das goldene Tor des Tages und die nächsten drei Punkte für den Spitzenreiter.

Die SG 06 Betzdorf hat den nächsten Heimsieg in der Fußball-Bezirksliga Ost eingefahren, musste dabei aber gegen die SF Höhr-Grenzhausen bis zum Schluss um den Sieg zittern und tat sich schwerer als erwartet. Nach einer jederzeit offenen Partie setzte sich der Spitzenreiter letztendlich mit 1:0 (0:0)-Toren durch.







